Omaggio a Giulietta Masina, l’anti-diva del cinema italiano, a 100 anni dalla nascita

Giovedì 10 giugno alle ore 18.00 in diretta sulla pagina facebook di CINIT-Cineforum Italiano si svolgerà un incontro dedicato a Giulietta Masina nel centenario della nascita.

Si tratta di un’occasione per ricordare la grande attrice, sulla scia anche della attenta , documentata e originale rivisitazione del suo percorso di interprete e donna che ci offre Fulvio Fulvi nel suo “Lo spirito di Giulietta. Masina storia di un’antidiva”(La Fronda pag. 90 euro 12,00).L’attrice, infatti, non è stata solo interprete straordinaria di alcuni film di Federico Fellini come “La strada”, “Le notti di Cabiria”, “Giulietta degli spiriti”, “Ginger e Fred”, ma ha anche partecipato ad altre significative pellicole , diretta da Alberto Lattuada, Roberto Rossellini, Carlo Lizzani, Eduardo De Filippo, Julien Duvivier, Renato Castellani, Alberto Sordi, Lina Wertmüller.

Interverranno all’incontro, che sarà introdotto da Massimo Caminiti (Presidente CINIT-Cineforum Italiano), Milena Vukotic (Attrice e amica di Giulietta Masina), Fulvio Fulvi (Giornalista e autore del libro “Lo spirito di Giulietta. Masina storia di un’antidiva”), Roberto Chiesi (Critico cinematografico e responsabile del Centro Studi – Archivio Pasolini della Cineteca di Bologna), Marco Vanelli (Direttore della rivista Cabiria). Il coordinamento sarà di Alessandro Cuk (Vicepresidente CINIT-Cineforum Italiano), mentre la regia è di Stefano Antonini (Segretario ANVGD Venezia).

https://www.facebook.com/cinitcineforumitaliano/

L’incontro resterà qui visibile in streaming anche per chi non è iscritto a facebook.