Sta per arrivare il Terzo Atteso film dei BTS

Arriverà nelle sale dal 7 all’11 agosto BRING THE SOUL: THE MOVIE, l’ultimo film delle superstar globali BTS.

BRING THE SOUL: THE MOVIE è il terzo film dei BTS dopo l’uscita da record del 2018 di Burn the Stage the Movie, che ha sbaragliato il botteghino con 18,5 milioni di dollari incassati, e Love Yourself in Seoul, che a inizio 2019 ha riunito nuovamente i fan di tutto il mondo.

Quest’ultimo film mostra la band alla fine del suo tour LOVE YOURSELF in Europa, quando le icone globali hanno tenuto 24 concerti in 12 città. Da Seoul a Parigi, il tour è stato un tripudio di energia e passione. Il giorno dopo l’ultimo concerto di Parigi, sul tetto della città, i ragazzi hanno dato vita a un after-party in cui hanno condiviso le loro storie come mai accaduto prima.

I BTS, acronimo di Bangtan Sonyeondan o “Beyond the Scene”, sono una boyband sudcoreana che ha conquistato milioni di fan a livello globale. I membri di BTS sono RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V e Jung Kook. Dal suo debutto nel giugno 2013 ad oggi, la band è diventataun’icona globale promuovendo campagne come LOVE MYSELF e il discorso Speak Yourself alle Nazioni Unite. I BTS hanno mobilitato milioni di fan in tutto il mondo (la loro “ARMY”), imponendosi nelle classifiche musicali e ricevendo premi prestigiosi come il Billboard Music Awards e l’American Music Awards.