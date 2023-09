The Continental – in arrivo su Prime Video – è lo spin off/prequel della saga cinematografica di John Wick – franchise iniziato nel 2014, che ha incassato più di mezzo miliardo di dollari in tutto il mondo – con protagonista Keanu Reeves.

I creatori Greg Coolidge, Kirk Ward e Shawn Simmons sono tornati indietro nel tempo fino agli anni ’70 – durante lo sciopero dei servizi igienico-sanitari che vide la città letteralmente inondata di spazzatura – per raccontare come tutto è nato servendosi del punto di visto del direttore dell’hotel The Continental di New York, porto franco per criminali, dove non è consentito uccidere; un’istituzione, un’icona della saga.

Erica Lee, produttrice di John Wick 4, ha svelato che gli episodi raccontano “del giovani Winston, Lance Reddick e Charon. Ci è sembrato giusto fare un prequel ossia una timeline alternativa. Questo ci ha dato molta flessibilità nel seguire tracce parallele”

I 3 episodi – 86 minuti, 79 minuti, 97 minuti – seguono le vicende dell’enigmatico Winston (Colin Woodell), futuro gestore del The Continental, mentre viene trascinato nel paesaggio infernale della New York City degli anni ’70 per affrontare un… passato che pensava di essersi lasciato alle spalle. Winston traccia un percorso mortale attraverso il misterioso mondo sotterraneo dell’hotel nel tentativo di impossessarsi dell’hotel.

Dal 22 settembre su Prime Video, diretto da Charlotte Brändström e Albert Hughes con scazzottate e scene sapiente coreografate, e personaggi costruiti con abile gioco narrativo, The Continental non è allo stesso livello, o meglio non ha la stessa potenza affascinante di John Wick, ma non tradisce la saga cinematografica.