“The Idea of You” è stato il debutto editoriale (2017, con la St. Martin’s Press, edito in Italia da Sperling & Kupfer) dell’attrice Robinne Lee, che si è ispirata per il suo protagonista al cantante Harry Styles, ex componente degli One Direction.

Adattato dal regista Michael Showalter (The Big Sick) e dalla co-sceneggiatrice Jennifer Westfeldt (Friends with kids), The idea of You vede il ritorno dell’attrice Anne Hathaway in un film romanticissimo.

Hathaway interpreta Solène, una quarantenne gallerista d’arte di Silver Lake (L.A.), divorziata ha sempre messo la figlia, ora quasi post adolescente in età da college, al primo posto.

Quando l’ex marito (Reid Scott), impeccabilmente sconfortante, deve partire per lavoro insieme alla nuova moglie, a Solène tocca accompagnare la figlia Izzy (Ella Rubin) e i suoi amici al celebre Festival di Coachella.

Il gruppo ha i pass vip per l’incontro con gli August Moon (le canzoni originali sono di Savan Kotecha), boy band preferita dai ragazzi quando erano alle medie.

Mentre cerca il bagno, Solène si imbatte nel frontman della band, il 24enne Hayes Campbell (Nicholas Galitzine, che canta la maggior parte delle canzoni del film); mentre lui ne resta affascinato e durante il concerto le dedica una canzone, lei ne è solo divertita.

Lui non demorde.

Alla fine lei cede.

E quindi lei decide di godersi il momento, seguendolo nelle tappe del tour.

Ma la loro passione intensa deve fare i conti non tanto con le distanze (vivono in città diverse), ma con la differenza di età di 15 anni e i commenti al vetriolo dei social, soprattutto con l’invadente particolare che lui è una rock star con un ossessivo fanbase e la stampa alle calcagna, e con il cambiamento, anche se momentaneo, del rapporto madre-figlia.

The Idea of You è una storia spensierata, dolce con un finale diverso dal romanzo per rendere felici gli spettatori (!!!), per fortuna non dolciastra ma questo merito va riconosciuto al fascino e professionalità scenica di Anne Hathaway. L’alchimia tra l’attrice Premio Oscar e Nicholas Galitzine (star del catalogo Prime Video, Cenerentola, Rosso, bianco e sangue blu) fa il resto.

Insomma. A conti fatti, gli argomenti trattati (il principale: donna più grande, ometto più giovane, o meglio una donna che osa, segue e si vive le sue passioni, che sfida ciò si aspetta da lei) sono sviluppati con serietà, snodati in dialoghi maturi, senza toni da parodia.

Dal 2 maggio The idea of You sarà disponibile su Prime Video.

Se non piace il genere, passate oltre. Come sempre.