Valentina o la serenidad di Angeles Cruz in Concorso Lungometraggi al FESCAAAL 2024

Presentato in anteprima mondiale al Toronto International Film Festival, Valentina o la serenidad debutta in prima italiana al Festival del Cinema Africano d’Asia e America Latina nella sezione competitiva Concorso Lungometraggi Finestre sul Mondo. La protagonista di questa storia è la giovanissima Valentina, di nove anni, che vive in una comunità indigena della Sierra Mixteca nello stato di Oaxaca in Messico. Un giorno, mentre sta giocando con il suo amico Pedro, le comunicano che suo padre è morto in un incidente, annegato nel fiume mentre si stava recando a comprarle una bambola. Mentre la comunità è impegnata nei tradizionali rituali funebri, Valentina entra in uno stato di negazione che sua madre, impegnata a processare a sua volta quel lutto terribile, fatica a comprendere. Valentina si imbarca così in un viaggio di elaborazione del lutto, venendo gradualmente a patti col dolore, grazie anche all’aiuto della famiglia e della comunità.

Quella messa in scena in Valentina o la serenidad da Angeles Cruz è una storia che ruota attorno all’elaborazione del lutto, raccontata con grande sensibilità. La prospettiva è unicamente quella della piccola protagonista, che attraversa le fasi del dolore dalla negazione all’accettazione in un percorso intimo e personale, di dialogo con la morte e con un’assenza il cui vuoto sembra incolmabile, ma con la quale Valentina alla fine riesce a far pace. Lo sguardo della regista è partecipe e permeato di una grande delicatezza, con un’attenzione particolare al contesto culturale in cui questo viaggio è inserito e un occhio puntuale alla rappresentazione della natura che circonda Valentina, che gioca un ruolo fondamentale nella storia. Il percorso di Valentina si muove entro i binari del gioco e della fantasia, strumenti necessari nel processo di accettazione cui va incontro la piccola. Valentina o la serenidad è un film intimista e semplice, ma pieno di una potenza emotiva che si sviluppa in crescendo. La prospettiva del punto di vista infantile è un espediente prezioso, sapientemente sfruttato da Cruz, che permette agli adulti di comprendere come i bambini vedano il mondo e imparino a gestire le loro emozioni.

Titolo originale: Valentina o la serenidad

Regia: Angeles Cruz

Sceneggiatura: Angeles Cruz

Genere: Drammatico

Cast: Danae Ahuja, Myriam Bravo, Alexander Gadiel

Durata: 86 minuti

Paese: Messico

Data di uscita: /

Distribuzione: /