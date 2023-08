Il messicano-americano Alex Claremont-Diaz (Taylor Zakhar Perez, The Kissing Booth 2 & 3, Minx), figlio della Presidente degli Stati Uniti (Uma Thurman), e il Principe Henry d’Inghilterra (Nicholas Galitzine, Cinderella, The Craft: Legacy) sono due rampolli da copertine patinate, assediati da fama e giornalisti.

L’inizio della loro amicizia è burrascoso, per loro e i rispettivi Paesi.

Ma quando la loro conoscenza esce fuori dalle etichette e dagli schemi dei portavoce si trasforma in qualcosa di profondo fino a diventare una storia d’amore.

Henry è gay, Alex bisessuale.

Entrambi dovranno farsi avanti nel mondo assetato dei tabloid, scoprendo una solidarietà inaspettata.

Basato sul romanzo di Casey McQuiston ((2020, edito in Italia da Mondadori), best seller del New York Times acclamato dalla critica, Rosso, bianco e sangue blu segna il debutto come regista e co-sceneggiatore di un film del drammaturgo premiato con un Tony Award Matthew López (The Inheritance).

López ha ricevuto il prestigioso riconoscimento grazie alla pièce The Inheritance, ispirata al classico della letteratura Howards End di E.M. Forster. Tema dell’opera teatrale di López l’amore tra uomini gay nella New York contemporanea, una generazione dopo la prima crisi dell’Aids.

È una storia d’amore gay?

No. O meglio. Non solo, perché sarebbe riduttivo comprimere questo grazioso e divertente film in una categoria sola.

Mentre nel suo piccolissimo, la storia ha una sua dimensione innovativa che scavalca le banalità e gioca con gli stereotipi, ferme restando tutte le – buffe e simpatiche – esagerazioni a cuori stelle e strisce di stampo classico.

Quindi.

È una commedia romantica con una spolverata di fiabesco.

È una storia d’amore.

È una storia d’amore tra due ragazzi.

Il ritmo agile, il linguaggio frizzante e sbarazzino, la disinvoltura e il fascino di Taylor Zakhar Perez e Nicholas Galitzine fanno battere il cuore a Rosso, Bianco e Sangue Blu.

Dall’11 Agosto su Prime Video