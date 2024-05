The Gift di Dalmira Tilepbergen al FESCAAAL 2024, Sezione Flash

Sarà presentato domenica 12 maggio all’interno della sezione non competitiva Flash del Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina, The Gift, film del 2023 per la regia di Dalmira Tilepbergen. Si tratta di una proiezione speciale family in collaborazione con YoungAbout Film Festival e il film, selezionato anche per la quinta edizione del MiWorld Young Film Festival – MiWY è già disponibile in streaming su Mymovies.it.

The Gift, ispirato a una storia vera, è ambientato nella splendida cornice delle maestose montagne dell’Asia centrale e ha per protagonista la piccola Arno, che vive con la madre, il padre e le sue quattro sorelle. Arno fa di tutto per attirare l’attenzione del padre e ottenere il suo amore, arrivando a vestirsi come un maschio per compiacerlo. La madre di Arno è incinta e la speranza è quella che la donna possa mettere finalmente al mondo un figlio maschio, rendendo orgoglioso il marito. Nella comunità della quale fa parte la famiglia, infatti, avere solo figlie femmine è motivo di vergogna.

Quello di Tilepbergen è un film delicato e poetico, che attraverso la figura di Arno e il ritratto puntuale e accorato di una comunità del Kyrgyzystan tocca temi attuali e scottanti come quello della differenza di genere, del patriarcato e dei rapporti familiari. L’animo di Arno, il suo slancio vitale e il suo affetto incondizionato verso un padre che ha interiorizzato credenze e dettami della sua comunità, emergono attraverso un racconto toccante, che indaga la figura della piccola protagonista e nel contempo immerge in un luogo e una cultura a noi per lo più sconosciuti. E se da un lato è centrale la relazione di Arno con il padre, vero e proprio focus della storia, dall’altro lo è altrettanto il rapporto della piccola con la madre e le sorelle ed è in particolar modo in queste istanze che emergono le riflessioni più profonde sulle differenze di genere e su un patriarcato del quale le figure femminili sono consapevoli in maniera tanto silenziosa quanto interiormente attiva. The Gift è un film importante, attuale e didattico, perfetto anche per il pubblico dei giovanissimi.

Titolo originale: Belek

Regia: Dalmira Tilepbergen

Sceneggiatura: Dalmira Tilepbergen

Genere: Drammatico

Cast: Jannat Kuruchbekova, Talaikan Abazova, Ruslan Orozakunov

Durata: 88 minuti

Paese: Kyrgyzystan

Data di uscita: /

Distribuzione: /