Proseguono a San Giorgio di Piano le manifestazioni per rendere omaggio, nel centenario della nascita, all’attrice Giulietta Masina.

Sabato 20 novembre, alle ore 17, 30, nella Sala del Consiglio Comunale, per iniziativa del Comune e del Rotary Club Giulietta Masina, sarà presentato il libro Lo spirito di Giulietta Masina, storia di un’antidiva di Fulvio Fulvi (edizioni La Fronda Milano pag. 90 euro 12,00). Sarà presente l’Autore. In questa pubblicazione, Fulvio Fulvi , giornalista di Avvenire , autore di diversi libri su attori e cineasti, traccia un profilo originale e a tratti domestico, molto intimo, della grande attrice e moglie di Federico Fellini. Due gli incontri fondamentali nella sua vita: il primo con il futuro regista di fama, che sposò 21enne, il secondo con il cinema. Ne esce una rilettura trasversale delle sue interpretazioni per il grande schermo ( fu protagonista di veri e propri capolavori del marito, come “La strada”, “Le notti di Cabiria”, “Giulietta degli spiriti”, “Ginger e Fred”) e la televisione. La presentazione sarà preceduta dalla proiezione del documentario sulla Masina del regista Giorgio Sabbatini, autore Fedic , che ripercorre la carriera dell’attrice. Introducono Giorgio Crescimbeni, sindaco di S. Giorgio di Piano e Liana Baroni, presidente Rotary Club Giulietta Masina. Intervengono Giuseppe Barbanti, Cinit Cineforum Italiano e Paolo Micalizzi, critico e storico del cinema, responsabile Fedic Cinema. La manifestazione è stata realizzata con la collaborazione delle associazioni nazionali di cultura cinematografica Cinit- Cineforum Italiano, Fedic-Federazione Italiana dei Cineclub e Festival Internazionale Sedicicorto di Forlì.