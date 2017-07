CANNES – È il Festival cinematografico più importante al mondo. Tutti, ma proprio tutti voglio esserci, calcare il tappeto rosso, sfoggiare abiti firmati e gioielli principeschi. Il mondo del cinema, della moda e dello spettacolo per dieci giorni si trasferisce sulla Costa Azzura per esibirsi come non mai.

Passato qualche mese, affievolita l’eco dei film in concorso e dei vincitori, dopo il successo della galleria fotografica dedicata al Concerto di Vasco Rossi al Modena Park, vi proponiamo una ricchissima gallery fotografica con tutti, ma proprio tutti i protagonisti del Festival di Cannes 2017 ad opera, come sempre da Cannes per NonSoloCinema.com, del fotografo Alcide Boaretto.