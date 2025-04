“Giovani, ricche, vedove” è disponibile dal 15 aprile 2025 in esclusiva su Audible.it

Quattro donne, quattro vedove, quattro storie che si intrecciano in un gioco pericoloso di segreti, vendetta e potere. In una Providence degli anni Ottanta, avvolta da un’atmosfera ricca di suspance che mescola dramma, crime e riscatto femminile, si dipanano le vicende di Giovani, ricche, vedove, il nuovo Original Book di Audible, la società Amazon leader nella produzione e distribuzione di intrattenimento audio di qualità (audiolibri, podcast e serie audio), disponibile dal 15 aprile in esclusiva su Audible.it, che trasporta gli ascoltatori in una storia in cui le apparenze ingannano e ogni mossa può essere fatale.

Il nuovo Audible Original è scritto e pensato per l’audio da Kimberly Belle, autrice di bestseller internazionali (Caro marito e Il matrimonio delle bugie), e narrato in Italia da Ambra Angiolini (Meredith Everett), Carolina Crescentini (Krystle Romero), Fatima Romina Ali (Justine Kelly) e Ilaria Stagni (Camille Tavani), quest’ultima anche regista dell’opera.

Nel 1985, a Providence, quattro avvocati affiliati alla mafia muoiono in un misterioso incidente aereo vicino a New York. Le loro mogli, diventate vedove – Justine (Fatima Romina Ali), Camille (Ilaria Stagni), Krystle (Carolina Crescentini) e Meredith (Ambra Angiolini) – molto diverse tra loro, si ritrovano coinvolte in un intricato gioco di segreti e pericoli. Quella trasferta non era prevista, e una grande somma di denaro è svanita con l’aereo. Mentre emergono sospetti di vendetta e loschi affari, le quattro donne dovranno scoprire la verità per proteggere se stesse e il loro futuro.

“Krystle è forte e determinata, ma è soprattutto una donna libera. Dare voce al suo personaggio è stato un viaggio emozionante” dichiara Carolina Crescentini.

“Meredith ha molto di quello che ho scelto di difendere nella vita: amore senza definizioni di genere, coraggio di affrontare la vita per quello che offre senza perdere mai se stessa. Essere giusta anche quando tutto intorno ti chiede di sbagliare” commenta Ambra Angiolini.

“Interpretare Justine mi ha permesso di esplorare le mille sfumature del dolore e della rinascita. Più di tutto mi ha affascinato la sua lotta per la verità” aggiunge Fatima Romina Ali.

“Nella registazione di “Giovani, ricche, vedove” ho voluto che tutte le vedove avessero una voce autentica, intensa, capace di far vibrare ogni emozione nell’ascoltatore. È stato un lavoro corale, dove ogni sfumatura vocale ha contribuito a rendere questo racconto vivo e coinvolgente” conclude Ilaria Stagni.

Dopo il successo delle versioni in lingua inglese e spagnola, Giovani, ricche, vedove è diventato un caso editoriale, trasformandosi in un romanzo (Young, rich, widows) scritto dalla stessa autrice insieme a Layne Fargo e Cate Holahan e pubblicato da Sourcebooks Landmark.

Chi è Ambra Angiolini

Ambra Angiolini è attrice di cinema, Tv e teatro, performer e conduttrice. Ambra ha recitato in film come Saturno contro (2007), Bianco e Nero (2007), Immaturi (2011), Anche se è amore non si vede (2011), Mai Stati Uniti (2012), La Scelta (2015), 7 Minuti (2016), Brave Ragazze (2019), Per tutta la Vita (2021), Afrodite (2023). Per la tv serie come Il Silenzio dell’Acqua (2020), Le Fate ignoranti (2022), Gigolo’ per Caso (2023), inoltre è stata la conduttrice di programmi di successo come Dopo Festival, Sanremo Top, Concerto 1° maggio, XFactor. Nel teatro, ha ricevuto consensi per spettacoli come Il Nodo, Bulkan Burger e Oliva Denaro. Ha all’attivo molti premi e riconoscimenti tra cui Nastro D’argento e David di Donatello, Premio Giffoni e Premio Rosa Camuna “per lo spettacolo e l’impegno sociale”. Eclettica, versatile e poliedrica, si divide da tanti anni tra cinema e tv riscontrando un grande successo di pubblico.

Chi è Carolina Crescentini

Carolina Crescentini è un’attrice italiana di cinema, TV e teatro. Dopo il Centro Sperimentale, debutta sul grande schermo con Notte prima degli esami – Oggi, ottenendo notorietà. Celebre per il ruolo di Corinna in Boris, ha recitato in film come Mine vaganti, Allacciate le cinture e A casa tutti bene. Attiva anche in TV, è stata protagonista di Mare fuori. Con il suo talento versatile, è diventata un volto amato del panorama cinematografico italiano.

Chi è Fatima Romina Ali

Fatima Romina Ali è una giovane attrice e performer italiana, che ha lavorato per diversi progetti televisivi e cinematografici (Il Villaggio di Cartone, Cominciamo Bene Prima). Molto attiva a teatro, collabora con diverse compagnie. Fatima Romina coltiva sin dall’infanzia lo studio del canto, esibendosi come soprano in numerosi concerti di musica da camera e partecipando a musical quali Cenerentola, Sweeney Todd e Il Profumo del Principe. La sua collaborazione con Audible si è consolidata negli ultimi anni, e specialmente con Effetto Eco, dove ha interpretato, accanto a Francesco Pannofino e Filippo Nigro, la giovane detective Delia Delvaux.

Chi è Ilaria Stagni

Nata a Milano nel 1967, Stagni intreccia con coerenza teatro, cinema, doppiaggio e TV. Debutta nel Riccardo III (1987), poi interpreta Foto di classe, Disturbi di crescita, Keely e Du, I tre bravi e opere di Virginia Woolf. In TV è in Una donna per amico, Lo zio d’America, Stiamo bene insieme, La zampata (2023). Co-fondatrice di Strawberry Film, vince tre Nastri d’Argento con Il Naso. Doppiatrice premiata con il Leggio d’Oro (2006), è stata per 22 anni la voce di Bart Simpson, oltre che di Pocahontas, Jessie (Toy Story), Jennifer Lopez, Scarlett Johansson, Salma Hayek. In radio è Nadia Cartocci ne Il ruggito del coniglio. Lavora con Disney, RAI, Netflix, Mediaset, Amazon. Poliedrica, attraversa i linguaggi senza mai perdere identità espressiva.

Info: www.audible.it.