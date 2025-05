A Treviso arrivano sul palcoscenico  “I due Papi”, rivisitazione di una discussa alternanza ai vertici della Cristianità

Dopo essere stato un film Netflix di grande successo arriva sul palco del Teatro Del Monaco di Treviso dall’8 all’11 maggio I due Papi di Oscar Anthony McCarten con Giorgio Colangeli e Mariano Rigillo per la regia di Giancarlo Nicoletti .

Accanto ai due protagonisti in scena troviamo Anna Teresa Rossini, Cassia Corvo e Alessandro Giova.Dodici anni fa Benedetto XVI sbalordiva il mondo con le sue dimissioni, le prime dopo più di sette secoli. Cosa ha spinto il pontefice Maestro della Chiesa a consegnare la cattedra di Pietro al cardinale argentino? I due Papi non porta in scena alcuna dissertazione teologica: tra documento storico, humor e dramma, lo spettacolo ripercorre non solo i giorni frenetici che portarono dalla rinuncia di Benedetto all’elezione di Francesco, ma anche le “vite parallele” di due uomini molto diversi, accomunati dallo stesso destino. E, soprattutto, ci racconta la nascita di un’amicizia inaspettata fra due personalità fuori dall’ordinario.

Il testo teatrale di Anthony McCarten nel suo adattamento cinematografico è stato nominato come miglior sceneggiatura agli Oscar e ai Golden Globe; la produzione italiana (Goldenart Production, Viola Produzioni, Altra Scena, I due della città del sole) è firmata dal regista Giancarlo Nicoletti, vincitore del Premio Nazionale “Franco Enriquez” per la miglior regia, mentre l’imponente scena di Alessandro Chiti, che riproduce dai giardini di Castel Gandolfo alla terrazza di San Pietro fino all’iconica Cappella Sistina, ha ricevuto il Premio “Mulino Fenicio” per la migliore scenografia.

Come di consueto gli interpreti dello spettacolo saranno protagonisti venerdì 9 maggio alle ore 18.00 dell’incontro con il pubblico A scena aperta presso il Teatro La Stanza.

Teatro Del Monaco| Treviso

Giovedì maggio ore 20.30

Venerdì 09 maggio ore 20.30

Sabato 10 maggio ore 20.30

Domenica 11 maggio ore 16.00