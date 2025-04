Andrew “Coop” Cooper (Jon Hamm) è un gestore di fondi speculativi alle prese con il divorzio e il licenziamento. Non riesce più a mantenere il suo tenore di vita perché a causa di una clausola di non concorrenza non può lavorare in un’altra azienda per due anni.

Per stare a galla con due case da mantenere, il mantenimento e due figli adolescenti in una scuola privata, la cura della sorella mentalmente instabile Ali (Lena Hall), e quel licenziamento che ritiene ingiusto, decide di reagire rubando nelle case dei suoi vicini, nel ricchissimo e snob Westmont Village, in una fittizia cittadina della periferia di New York.

Una volta entrato nel giro, scopre che i segreti e gli affari nascosti dietro quelle facciate sfarzose potrebbero essere più pericolosi di quanto abbia mai immaginato.

La nuova serie tv di Apple Tv+, già rinnovata per una seconda stagione, è creata dal romanziere Jonathan Tropper, che ricopre il ruolo di showrunner e produttore esecutivo nell’ambito del suo accordo con Apple TV+, ed è interpretata e prodotta esecutivamente da Jon Hamm insieme a Connie Tavel e Craig Gillespie qui anche alla regia degli episodi 101-102. Gli altri episodi invece sono diretti da Stephanie Laing, Greg Yaitanes e Tropper.



Your Friends & Neighbors farà il suo debutto su Apple TV+ l’11 aprile con i primi due episodi dei nove totali, seguiti da un episodio a settimana fino al 30 maggio.



Con i toni, e le sembianze della commedia nera, con Jon Hamm che tiene testa in tutti i 9 episodi, questa nuova dramedy getta uno sguardo cinico sul mondo che descrive. The White Lotus incontra Braking Bad in un ambiente da Desperate Housewives.