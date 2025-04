A Padova primo appuntamento di MaturAzione, con “Antropolicanocene. Una fiaba sulla fine del mondo”

Antropolicanocene. Una fiaba sulla fine del mondo apre la quarta edizione di MaturAzione, l’incubatore artistico rivolto ai talenti dell’Accademia Carlo Goldoni. La mise en éspace è una produzione Tetro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale realizzata da Collettivo Zero minuti a mezzanotte per la drammaturgia e regia di Francesco Folena Comini. Lo spettacolo debutta martedì15 aprile alle 19,30 al Teatro Maddalene di Padova. Si tratta di una favola che descrive il mondo contemporaneo come se fossimo già nel mezzo dell’apocalisse. Accanto a Francesco Folena Comini sono in scena con Riccardo Bucci, Elisa Pastore e Federica Chiara Serpe

Antropolicanocene tratta del modo in cui oggi si guarda sempre più spesso l’Altro come una minaccia,del diffuso individualismo che ostacola la nascita di coppie e famiglie. Due sono i piani spazio-temporali che si intrecciano ed entrano in risonanza tra di loro: un talk show del 1980, in cui una presentatrice intervista uno scrittore di romanzi di fantascienza sul suo ultimo libro e “un presente distopico”, in cui gli esseri umani stanno subendo una metamorfosi e in cui una giovane coppia, un uomo e una donna, trova rifugio in una chiesa abbandonata, finché un ulteriore evento non stravolge la loro quotidianità grottesca. È l’Era dell’Antropo-licano-cene, e tutto si trasforma.

Chiuso il sipario su Antropolicanocene, sarà il turno degli altri progetti selezionati nell’ambito della quarta edizione di MaturAzione: dal 8 al 10 maggio Cuccioli di Compagnia Stauffer /Anolfo per la regia di Elena Staufer e Marina Anolfo, con Susanna Acchiardi, Maria Anolfo, Cosimo Grilli, Andrea Sodocco e Elena Staufer. L’ultimo palcoscenico di MaturAzione sarà per Ai<3PØrn di Collettivo artificiale per la regia di Federico Mattioli con Angelo Callegarin, Elena Orsini e Alma Poli, in scena dal 22 al 24 maggio

Il progetto si inserisce nel percorso di Specializzazione, parte dell’Accordo di Programma tra Regione Veneto e Teatro Stabile del Veneto per la realizzazione del Progetto Te.S.eO. Veneto – Teatro Scuola e Occupazione (DGR n. 1646 del 19 dicembre 2022).

Teatro Maddalene| Padova

Mar 15 apr ’25 ore 19.30

Mer 16 apr ’25 ore 19.30

Gio 17 apr ’25 ore 19.30