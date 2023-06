A Cavallino Treporti nella Batteria Amalfi l’installazione “Lympha: ogni singola goccia”

Una proiezione di immagini con effetti di suoni e luci sarà visibile a Cavallino Treporti sul corpo centrale della Batteria Amalfi tutti i fine settimana sino a settembre (venerdì, sabato e domenica con orario 21.00-21.30). Si tratta di “ Lympha: ogni singola goccia”, l’installazione ideata dal regista e pedagogo Alessio Nardin, di recente nominato direttore dell’Accademia Eleonora Duse di Asolo, che si è ispirato al possibile significato di questo luogo di terra tra le acque ed una Batteria, quella dell’Amalfi, dedicata, nella storia e nelle forme, ad un incrociatore che solcava le onde del mare.

L’installazione compone una parabola, ispirata a tradizioni e riti, che narra la relazione atavica tra uomo e acqua. Un racconto attraverso l’intreccio di immagini, parole, suoni, architetture in una contemporaneità che vede la relazione tra uomo e acqua profondamente cambiata senza che su queste modifiche si sia riflettuto abbastanza. Il progetto è stato realizzato grazie alla collaborazione tra Visual Effects Mediaclik (Lucca), Roberto Favilla (montaggio), Susanna Del Papa – Sound Mixing e Moreno Petroni , attore e operatore video in studio ed in esterna, alla cui voce si uniscono quelle di Irene Rocco, Michele Ferro e Francesca Costantini. Con Simone Stanchi per le registrazioni audio in studio con GS recording studio Cavallino).