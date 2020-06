A Mestre e Venezia il Comune di Venezia, in collaborazione con Arteven Circuito Teatrale del Veneto, riapre le porte dei teatri ma lo fa portando gli spettacoli in strada, raggiungendo così da vicino gli spettatori che da mesi attendono di poter tornare a godere dell’arte scenica per eccellenza. Piazzetta Malipiero all’esterno del Teatro Toniolo, il cortile interno della Villa Erizzo (sede della Bibilioteca Civica Vez) a Mestre e il parco del Teatrino Groggia a Venezia sono i luoghi scelti per ospitare la rassegna. La nuova rassegna, “Io Sono Teatro…tra la gente”, sarà la cornice estiva della riapertura: 7 spettacoli, dal 15 giugno al 6 luglio escono dalle sale teatrali per animare nuovi spazi urbani all’aperto e dare vita ad un’esperienza artistica coinvolgente, capace di mettere in contatto attori e spettatori in luoghi già frequentati dalla cultura e vicini ai residenti.

Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.

Darà il via alla manifestazione la prima nazionale di “Pojana e i suoi fratelli” di Andrea Pennacchi il 15 giugno con doppio spettacolo alle 19 e alle ore 21.30 in piazzetta Malipiero. Lunedì 22 giugno l’appuntamento è alle 21 nel cortile di Villa Erizzo con “Romeo e Giulietta”, del Teatro Stabile del Verona mentre lunedì 29 a Villa Erizzo ci sarà lo spettacolo “Il mestiere comico” di Pantakin Commedia. Dal 3 al 5 luglio il teatro si sposta a Venezia, nel parco del Teatrino Groggia a Sant’Alvise: venerdì 3 luglio va in scena l’evento speciale “Ancora Groggia. Riapprodare a teatro” di Mattia Berto, sabato 4 luglio è la volta di “Shock a stelle e strisce” di exvUoto Teatro mentre domenica 5 lo spettacolo è “La stamberga delle scarpe” di Febo Teatro. Lunedì 6 luglio si ritorna a Mestre con lo spettacolo conclusivo in piazzetta Malipiero che ospiterà lo spettacolo “Don Chisciotte” di Stivalaccio Teatro.

Gli spettacoli si svolgeranno nel pieno rispetto delle disposizioni governative in vigore: accesso con numero limitato, uso di mascherina e distanziamento tra i posti a sedere. Saranno presenti postazioni con detergenti e soluzioni disinfettanti e ogni postazione a sedere sarà sanificata prima dell’accesso del pubblico alla platea.