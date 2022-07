Alza il sipario a Treviso la seconda edizione del festival di teatro contemporaneo in programma dall’8 al 17 luglio. Venerdì 8 luglio alle 19 al Teatro Mario Del Monaco si parlerà del tema scelto, “MAD(R)E IN ITALY”, che indaga i rapporti tra i generi. A seguire alle 19.30 la prima assoluta di “Telenovela”, la coproduzione di Comitato Teatro Treviso, promotore del festival, e Teatro Stabile del Veneto, in replica anche sabato 9 e domenica 10 allo stesso orario, sempre al Del Monaco. E in questo primo weekend di festival non mancano anche i momenti di confronto e dibattito, i “ciacoliAMO”, con il primo appuntamento in programma sabato 9 alle 10.30 al Caffè Caffi in compagnia del Comitato Teatro Treviso (CTT) e la ricercatrice Michela Russo, esperta di gender studies. La pièce immagina, come in uno specchio deformato, un mondo in cui tutte le donne all’improvviso smettono di parlare, costringendo la società a mettere a nudo le proprie violente contraddizioni. Interrogandosi sulle origini del patriarcato, sugli strascichi attuali di questa gerarchia di potere tra uomo e donna nonché sull’allontanamento del maschile dal tema della cura, lo spettacolo offre la speranza di poter tracciare un disegno del futuro alle porte grazie alla riscoperta e all’analisi del passato. Su questi temi verterà inoltre il dibattito che il Comitato Teatro Treviso intavolerà al termine della messa in scena di venerdì insieme all’autore Riccardo Favaro e all’ospite Emiliana Losma. Ingresso al costo di 8 euro. La conversazione prosegue anche il sabato mattina alle 10.30 con l’incontro “ciacoliAMO” al Caffè Caffi, appuntamento al quale tutta la cittadinanza trevigiana è invitata gratuitamente a partecipare. Presente il cast di “Telenovela” e la ricercatrice Michela Russo, esperta di questioni relative alla costruzione dell’identità e diversità di genere, all’eteronormatività e alla narrativa queer, al femminismo, al patriarcato e al machismo. Alle ore 19.30 torna invece in scena “Telenovela” sempre al Teatro Mario del Monaco, in replica anche domenica alla stessa ora.

Programma completo degli appuntamenti, info e acquisto biglietti sul sito www.gioiosaetamorosa.it