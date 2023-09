Duchamp al cinema è il tema della serata dedicata martedì 12 settembre alle 21 al grande artista in programma a Venezia per iniziativa dell’Archivio Carlo Montanaro nell’ Hotela Acquarius (Campo San Giacomo dell’Orio). Quasi casuale come, apparentemente, la grande parte della sua vita, è l’attenzione di Marcel Duchamp (1887 – 1968) nei confronti del cinematografo nel quale esordisce come comparsa alla fine degli anni ’10.

Degli altri coinvolgimenti uno solo è del tutto consapevole, Anémic Cinèma, 1926, firmato Rose Sélavy e costruito con l’amico e sodale Man Ray, periodicamente corresponsabile. Negli altri casi è stato convinto da altri esecutori collegati a movimenti d’avanguardia come René Clair, Maya Deren, Andy Warhol e Hans Richter al quale si deve anche il corto iniziale realizzato a casa Guggenheim, il museo dove avrà luogo dal 14 ottobre 2023 al 18 marzo 2024, la Mostra Marcel Duchamp e la seduzione della copia.

Ingresso libero su prenotazione

