A Venezia un laboratorio ispirato a Beckett per ragazzi/e con meno di vent’anni

A partire dal 26 febbraio nella Fondazione Querini Stampalia (Campo Santa Maria Formosa, Venezia) si svolgerà, condotto da Mattia Berto, attore e regista, nonché ideatore del Teatro di cittadinanza, un laboratorio, ispirato ad Aspettando Godot di Samuel Beckett, articolato in cinque incontri al pomeriggio di lunedì (16 – 18) e rivolto esclusivamente a giovani con meno di vent’anni A partire dalle suggestioni del testo più famoso del Teatro dell’Assurdo, i partecipanti saranno chiamati ad interrogarsi come gruppo sul momento presente, sulla sua velocità e lentezza, su desideri, speranze e previsioni per proiettarsi nel futuro. E’ in programma una performance finale per mercoledì 27 marzo sempre nella Fondazione Querini Stampalia con inizio alle 17. Il Teatro di Cittadinanza prosegue, così, il suo percorso itinerante nei diversi spazi della città, coinvolgendo in questa occasione la fascia più giovane di cittadini.La partecipazione è gratuita.Per info e iscrizioni scrivere a didattica@querinistampalia.org indicando nell’oggetto <Teatro di Cittadinanza>.