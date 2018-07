Albachiara, il concerto d’archi al sorgere del sole a Cavallino Treporti

Domenica 29 Luglio 2018 torna l’appuntamento annuale con il concerto d’archi presso lo stabilimento balneare Jambo Beach 27 a Cavallino Treporti: ormai da 8 anni, infatti, sulla battigia della spiaggia un ensemble d’archi inizia a suonare nel silenzio e buio più totali, attendendo il sorgere del sole.

Le melodie, che inizialmente sembrano essere soavi e delicate, quasi per non disturbare il paesaggio ancora assopito, diventano a mano a mano sempre più movimentate e travolgenti via via che la luce si diffonde tutt’intorno.

L’evento, giunto ormai alla sua nona edizione, si è rivelato fin da subito un gran successo, diventando uno dei momenti più attesi della stagione estiva: il culmine si raggiunge quando il sole fa capolino dalla linea dell’orizzonte, dietro al faro, e inizia a tingere di rosso la spiaggia, l’acqua e i volti degli spettatori incantati davanti a tale spettacolo.

Per gli amanti della natura e della musica, ma anche semplicemente per chi ricerca la bellezza attorno a sé, è un appuntamento imperdibile per vivere un’esperienza emozionante e unica.

L’idea e l’organizzazione è a cura di Federica Zagatti, il direttore è Marco Paladin e gli sponsor ospitanti Gino Baita e Claudia Augestein: il ritrovo è previsto per le ore 04.30 e l’inizio per le 04.45, con ingresso in spiaggia gratuito da Via Adriatico o da Viale Tevere.

A fine concerto il chiosco La Duna è aperto per la colazione. In caso di pioggia o maltempo, consultare la pagina Facebook o scrivere a theatromusica@gmail.com