Martedi 14 febbraio alle 18 presso il Centro Civico Daniele Manin , a Mestre in zona Gazzera, l’Associazione Amici dello Spettacolo di Venezia e Mestre consegnerà il Premio Amici dello Spettacolo 2023 a Marta Richeldi, attrice veneziana. L’Associazione, affiliata al Cinit – Cineforum italiano, è presieduta da Wera Venturelli e, da anni, premia personalità della cultura e dello Spettacolo, preferibilmente del Veneziano che si siano particolarmente segnalate per il contributo artistico dato al mondo dello Spettacolo. La scelta e’ caduta quest’anno su Marta Richeldi,attrice veneziana con un impressionante curriculum teatrale, con partecipazioni a film di produzione internazionale e a fiction televisive di successo.

Dopo il diploma conseguito presso la scuola di teatro di Torino diretto da Luca Ronconi e’ iniziata la sua felice avventura nel mondo del teatro collaborando con i teatri più prestigiosi d’Italia. Al cinema ha recitato in produzioni internazionali come The golden Bowl, Casanova e L’uomo del labirinto a fianco di Dustin Hoffman e Toni Servillo. Dal 2019 è fra i personaggi di una soap opera televisiva di successo come Il paradiso delle signore. Da anni conduce laboratori di recitazione teatrale per adulti e ragazzi.