Archiviato il caso Blanco e passati senza particolare enfasi gli episodi Fedez e Angelo Duro, stasera ci si prepara alla serata delle cover, una delle più attese prima della finale di sabato. Un festival finora super premiato dall’Auditel (per la terza serata censiti 9.240.000 spettatori per un totale di + 57,6% di share. Qui i numeri della seconda serata).

Alla co-conduzione la spumeggiante Chiara Francini che, ne siamo certi, darà un contributo essenziale in termini di verve, simpatia e capacità di tenere un palco importante come quello dell’Ariston. “Sono molto riconoscente di essere qua. Penso che la gratitudine e la riconoscenza siano sentimenti molto importanti in un essere umano e io lo sono”, ha dichiarato l’attrice in conferenza stampa.

Questa la lista dei duetti in ordine di uscita: