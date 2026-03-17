Arriva al Teatro Goldoni di Venezia Cantami d’amore di Edoardo Prati

Arriva al Teatro Goldoni di Venezia Edoardo Prati, giovanissimo umanista – influencer che, sui social, ha fatto appassionare alla grande letteratura migliaia di persone. Porta al pubblico Cantami d’amore, scritto insieme a Manuela Mazzocchi, Enrico Zaccheo (quest’ultimo ne firma anche la regia) il 18 marzo alle 19.00.

Cantami d’amore, una produzione Savà Produzioni Creative,si inserisce nel cartellone dei Fuoriserie del Teatro Goldoni di Venezia. Sono spettacoli che portano a teatro nuove occasioni per “Pensare a teatro”, grazie a uomini e donne di cultura capaci di interrogare il pubblico su tematiche profonde: un concentrato di divulgazione, approfondimenti e curiosità.

Tra questi Edoardo Prati il quale porta sul palcoscenico, con la regia di Enrico Zaccheo, la naturalezza del suo racconto e intraprende un viaggio nella letteratura e nella musica, attraverso le parole che i grandi poeti hanno scelto nel tempo per cantare d’amore.

Lo spettacolo mescola in maniera unica e delicata la visione delle cose del giovane pensatore alle pagine più belle della letteratura classica e della musica, da Tasso a Battiato.

“Siamo parte di un mosaico esteso e secolare” afferma. “Non siamo i primi e non saremo gli ultimi in balia dell’ingovernabilità e delle contraddizioni dei sentimenti. Dopotutto l’amore è la cosa meno fascista che esista. L’amore è la cosa più politica”.