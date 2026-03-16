Il Cinit tra i sostenitori della proiezione di “Orfeo” alla Fondazione Querini Stampalia

In occasione della Giornata Mondiale della Poesia, la Fondazione Querini Stampalia di Venezia organizza Sono nata il ventuno a primavera, una festa della parola ispirata ai versi di Alda Merini, che animerà gli spazi della Fondazione con incontri, letture, dibattiti, performance e laboratori dedicati alla poesia in tutte le sue forme. Filo conduttore dell’edizione 2026 è l’immaginazione.

A questo evento partecipa anche il socio Cinit Marco Bellano, docente e ricercatore all’Università di Padova, che con il suo intervento “Vedere è un atto poetico. Poesia e cinema d’animazione” dalle 10,45 alle 13,00 presso l’Auditorium esplora i legami tra poesia e cinema d’animazione.

All’interno del programma, sabato 21 marzo 2026 alle ore 19.00, presso l’Auditorium della Fondazione, si terrà la proiezione del film Orfeo, diretto da Virgilio Villoresi.

Il CINIT – Cineforum Italiano è tra gli sponsor dell’iniziativa, che unisce cinema, poesia e arti visive in un dialogo aperto tra linguaggi e sensibilità diverse.

La proiezione sarà seguita da una conversazione con il regista Virgilio Villoresi, insieme alla studiosa e curatrice Andrijana Ružić.

L’evento fa parte del ricco programma della giornata, che coinvolgerà la Fondazione Querini Stampalia con attività dedicate alla poesia, alla lettura e alla riflessione sul valore della parola.

Per maggiori informazioni e programma completo: querinistampalia.org