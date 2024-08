Basata sul romanzo audace di Carl Hiaasen (pubblicato nel 2013), bestseller del New York Times, prodotta da Bill Lawrence (Ted Lasso, Shrinking) e da Bill Lawrence (co-creatore di Scrubs), e interpretata da Vince Vaughn, che è anche produttore esecutivo, è in arrivo sulla piattaforma Apple Tv+ la nuova serie poliziesca Carl Hiaasen’s Bad Monkey.

I 10 episodi (circa 50 minuti ciascuno) della serie ambientata in Florida faranno il suo debutto il 14 agosto su Apple TV+ con i primi due episodi, seguiti da nuovi episodi ogni mercoledì fino al 9 ottobre.

Nel cast oltre al protagonista, perfetto per questo ruolo arrogante e autoironico, Vince Vaughn, vedremo: Jodie Turner-Smith, Rob Delaney, Michelle Monaghan, Natalie Martinez, L. Scott Caldwell, John Ortiz e Zack Braff.

“Carl Hiaasen’s Bad Monkey” racconta con il linguaggio della black comedy la storia di Andrew Yancy (interpretato da Vaughn) che è stato cacciato dal dipartimento di polizia di Miami e ora fa l’ispettore sanitario nelle isole Keys. Dopo essersi imbattuto in un caso che si apre con un braccio umano ripescato dai turisti, si rende conto che se riuscirà a dimostrare che si tratta di un omicidio, rientrerà nel giro. Deve solo superare una serie di strani personaggi della Florida e una scimmia cattiva.



I temi vertono su avidità e corruzione nel sud della Florida, sul cosa si è disposti a fare o perdere per ottenere ciò che si desidera? e non mancano netti messaggi ambientalisti.

Il ritmo regge perché la storia è brillante, anche se irregolare – alcuni espedienti narrativi del thriller fanno vacillare un po’ l’intero sistema – è messa in scena con alcune gag cruente e con personaggi dalla parlantina veloce ma soprattutto con carattere, spesso folle e tagliente; tutti, compreso Andrew Yancy, esilaranti nel modo di essere cupi.