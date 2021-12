Saranno presentati lunedì 20 dicembre a partire dalle 18 sul canale YouTube dell’Archivio Carlo Montanaro il Calendario 2022 e la Mostra “Cineprese”, visitabile quest’ultima da martedì 21 dicembre (orario 17,30-19) nella Fabbrica del Vedere che ha sede a Venezia in Calle De Forno Cannaregio 3857. Un’ inaugurazione virtuale, quindi, per un appuntamento con cui dal 2015, anno dopo anno, la Fabbrica del Vedere sta ripercorrendo la storia “delle immagini da quando è possibile riprodurle” attraverso reperti custoditi nell’Archivio Carlo Montanaro fotografati da Francesco Barasciutti.

Il 2022 è l’anno della “cinepresa”, strumento non troppo conosciuto nemmeno quando era in uso, tanto che non è raro che si faccia riferimento ad essa usando il termine “telecamera”. Del resto è comprensibile che sul set il futuro spettatore, più che dall’insieme di apparecchiature demandate a costruire l’opera destinata alla visione, potesse essere maggiormente incuriosito da luci, costumi e “artisti”. Le macchine in mostra riprodotte nel calendario rappresentano, con tipologie e materiali in costante perfezionamento, la volontà di una semplificazione del lavoro che consentisse un’estetica sempre più suggestiva del modo di raccontare. Tre di queste apparecchiature, la Pathè, l’Arriflex e la Novado, hanno a lungo dormito in magazzini veneziani prima di trovar posto nella Fabbrica del Vedere e continuare a testimoniare nella città lagunare i trascorsi di un “fare” cinema altrimenti patrimonio esclusivo di luoghi-simbolo del mito della Decima Musa come Cinecittà o Hollywood.

Grazie ai calendari da tavolo dati alle stampe, la storia dell’immagine riprodotta ha finito con il diventare a sua volta una collezione, che, seguendo le tematiche che dal “precinema” portano al “digitale”, mettono in evidenza il sostrato tecnologico “di cui sono fatti i sogni” che animano gli spettatori dei film. La Mostra potrà essere visitata da non più di cinque persone alla volta dopo le verifiche di legge, a partire dal 21 dicembre (chiusura il venerdì e nei festivi).

Il Calendario 2022 è stato realizzato con il contributo della Fondazione Archivio Vittorio Cini e del CINIT Cineforum Italiano.Per informazioni t. +39.041.5231556cellulare + 39 347 4923009 email info@fabbricadelvedere.it