Prende il via la diciottesima edizione di Creuza de Mà:

un festival e un campus per raccontare l’incontro tra musica e cinema.

Attesa a Carloforte Margherita Vicario con Gloria!

Con l’avvio dei lavori del “CAMPUS musica e suono per il cinema e per l’audiovisivo”, prende ufficialmente il via martedì 23 luglio la 18ma edizione di Creuza de Mà, manifestazione ideata e diretta da Gianfranco Cabiddu e dedicata alla Musica per cinema, che si svolgerà a Carloforte fino a domenica 28 luglio.





La splendida location dell’isola di San Pietro, a Sud della Sardegna, torna ancora una volta ad essere il palcoscenico ideale per raccontare l’indissolubile legame tra il cinema e la musica. Creuza de Mà si conferma un crocevia fondamentale in cui registi, musicisti e compositori possono esplorare il rapporto tra queste due arti, confrontandosi e dialogando durante questa cinque giorni di musica, film, incontri, masterclass e proiezioni.

Parte fondamentale del festival è il “CAMPUS”, progetto di alta formazione ideato e diretto da Gianfranco Cabiddu e realizzato da Creuza de Mà con la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia Scuola Nazionale di Cinema con il supporto della Fondazione Sardegna Film Commission.



Anche quest’anno 30 allievi del Centro Sperimentale di Cinematografia insieme ad altri 12 allievi musicisti provenienti da diverse realtà formative potranno vivere dall’interno l’esperienza di Creuza de Mà, con un palinsesto di appuntamenti dedicati tra masterclass e incontri.

Ad inaugurare l’edizione 2024 sarà proprio l’incontro Il percorso CAMPUS: la filiera della musica e del suono dalla pagina allo schermo alla presenza dei docenti Gianfranco Cabiddu, Annalisa Forgione, Daniela Bassani, Michele Braga, Lorenzo Tomio, Pivio, Max Viale.



Il programma di Creuza de Mà entra poi nel vivo mercoledì 24 luglio, che vedrà protagonista assoluta della giornata Margherita Vicario. La cantautrice, attrice e recentemente regista, presenterà al pubblico di Carloforte il suo bellissimo Gloria!, esordio dietro la macchina da presa acclamato e premiato in tutto il mondo.

L’appuntamento con Margherita Vicario è per le 18.30 al Cineteatro Cavallera, accompagnata dalla produttrice del film Manuela Melissano. Durante l’incontro con il pubblico, la regista racconterà la sua carriera e la sua prima volta dietro la macchina da presa.

La proiezione di Gloria!, storia al femminile su un gruppo di musiciste nella Venezia di inizio ‘800, sarà preceduta dalle proiezioni di Video Story Creuza Campus 2024.



Il programma del 24 luglio prende il via al mattino con un incontro dedicato al mondo dei podcast alla presenza di Luca Micheli, Head of Music & Sound Chora Media, e Marco Villa, Editorial Content Lead Chora Media (ore 10.30, Cinema Mutua).



Il palinsesto della giornata si chiuderà nella splendida location del Giardino di Note con il live della resident band del festival, Creuza Quintet, e una sorpresa speciale sulle note della colonna sonora di Gloria! di Margherita Vicario.





Ma il programma di Creuza de Mà proseguirà con proiezioni, masterclass, incontri, concerti, appuntamenti sonori e l’immancabile concerto al tramonto alle “Ciassette”, già sold out.

Tra gli ospiti attesi a Carloforte: Michele Riondino con i Revolving Bridge, Francesca Cima, Gnu Quartet, Annalisa Forgione, Daniela Bassani, Arrogalla, Luca Micheli e Marco Villa di Chora Media, Pivio, Riccardo Giagni, Michele Braga, Max Viale, Lorenzo Tomio, Pasquale Catalano, tutti soci dell'ACMF Associazione Compositori Musica per Film, fondata nel 2017 con la presidenza onoraria di Ennio Morricone, di cui fa parte anche la nuova socia Margherita Vicario.