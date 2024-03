Doppio appuntamento per la Giornata Mondiale del Teatro al Goldoni di Venezia

Sarà caratterizzata da un doppio appuntamento al Teatro Goldoni di Venezia la 62esima Giornata Mondiale del Teatro, celebrata mercoledì 27 marzo dalla Fondazione Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale e dalla Fondazione di Venezia insieme a Balamòs Teatro.

L’appuntamento coincide con l’undicesima edizione del Programma Nazionale per la Promozione del Teatro e della Danza in Carcere, ed è proprio la dimensione delle arti performative in carcere ad essere protagonista dell’incontro pubblico in programma alle 11.00 nel foyer del Goldoni, nel corso del quale verrà raccontato il progetto “Passi Sospesi” realizzato da Balamòs Teatro negli Istituti Penitenziari di Venezia e verranno proposti attraverso contributi video la mostra fotografica di Andrea Casari ed il documentario firmato da Marco Valentini.

Il progetto sarà illustrato da Michalis Traitsis, regista e pedagogo teatrale di Balamòs Teatro, e sarà seguito da un dibattito moderato da Enrico Marcotti, esponente dell’Associazione Nazionale Critici di Teatro, al quale sono stati invitati Maria Milano, provveditore dell’Amministrazione Penitenziaria del Triveneto Linda Arata, presidente del Tribunale di Sorveglianza di Venezia, Maria Grazia Bregoli, direttrice Casa di Reclusione Femminile di Giudecca), Enrico Farina, direttore Casa Circondariale Santa Maria Maggiore, Venezia, Marco Foffano, garante dei detenuti del Comune di Venezia Valeria Ottolenghi, Associazione Nazionale Critici di Teatro. Saranno inoltre presenti all’incontro Giampietro Beltotto, presidente della Fondazione Teatro Stabile del Veneto, e Angelo Tabaro, Consigliere Generale della Fondazione di Venezia.

Nel pomeriggio, alle 16.30, un originale allestimento porterà sul palcoscenico del Teatro Goldoni sia gli attori, sia il pubblico per la rappresentazione dello spettacolo di teatro per ragazzi “voci e suoni da un’avventura leggendaria”, tratto dal canto IX dell’Odissea ed incentrato sul racconto delle avventure di Odisseo e dei suoi compagni sull’isola dei Ciclopi. Lo spettacolo è diretto da Michalis Traitsis.

La partecipazione al dibattito e allo spettacolo è gratuita, ma su prenotazione obbligatoria attraverso il seguente link:

https://www.eventbrite.it/e/62a-giornata-internazionale-del-teatro-tickets-867477487517

L’iniziativa rientra fra gli eventi promossi dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria che, in concomitanza con la Giornata Mondiale del Teatro voluta dall’International Theatre Institute dell’Unesco, ha istituito nel 2014 il Programma Nazionale per la Promozione del Teatro e della Danza in Carcere.