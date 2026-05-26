“Hen” di György Pálfi 

Fuggita da un allevamento intensivo in una cittadina greca, una vispa gallina dalle piume nere attraversa strade e terreni, incontra una manifestazione con tanto di poliziotti in divisa antisommossa, finché trova rifugio sul mare nel cortile di un ristorante/chiosco che sembra abbandonato non fosse per un anziano, una donna e una bambina. Inserita nel pollaio, subisce prima la rigida gerarchia del pollaio, fa di tutto per proteggere le sue uova, e poi scopre come poter tornare a essere libera. Ma gli umani hanno altri piani, loschi affari e traffici, e per una gallina che sogna la libertà non c’è spazio. Forse.



Questo film è una commedia umana sulla libertà e sulla sopravvivenza dove l’umanità è raccontata con struggimento dal punto di vista di chi umano non è, ma avrebbe molto da insegnargli.



Eszti, Szandi, Feri, Enci, Eniko, Nora e Anett sono le galline che sono state utilizzate dal regista György Pálfi, che scrive la sceneggiatura con Zsófia Ruttkay. Addestrate da Árpád Halász, ogni gallina è stata in grado di girare per circa 30 minuti alla volta. Il lavoro necessario per la realizzazione del film ha richiesto dedizione e tempo perché Pálfi comprendesse i punti di forza di ogni gallina per poi inserirli nelle riprese: alcune, come racconta, erano molto solerti nello sbattere le ali, altre invece si dedicavano di più a beccare in cerca di cibo. Ovviamente il montaggio di Lehmhényi Réka ha giocato un ruolo cruciale.

Come EO di Jerzy Skolimowski, o anche come il documentario Cow di Andrea Arnold, Hen mette in scena un’intelligente metafora servendosi delle esperienze degli animali per raccontare una storia più ampia sull’umanità. Hen ha una forte personalità, e con questa, a testa alta, affronta temi universali con un linguaggio emotivo diretto, reso impeccabile dalla macchina da presa di di Pálfi che resta sempre a livello dello sguardo della gallina. Con un vivace accompagnamento musicale che include frammenti dello Spartacus di Khachaturian, del Boléro di Ravel e del canto d’amore greco ‘Episimi Agapimeni’ Hen è un film bizzarro e toccante, curioso e commovente.

Data di uscita: 28 maggio 2026

Genere: Commedia

Durata: 96′

Anno: 2025

Paese: Germania, Grecia, Ungheria

Produzione: Pallas Film, View Master Films, Twenty Twenty Vision

Distribuzione: Officine UBU