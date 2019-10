In tempi nei quali molto si parla della necessità di riscoprire e valorizzare maggiormente l’importanza di cultura e istruzione, ma soprattutto di contribuire allo sviluppo di nuove modalità espressive, un appuntamnto di grande spessore è stato organizzato per mercoledì 16 ottobre presso il Cinema Gabbiano di Senigallia. Sarà infatti ospite in sala Alexandre Mourot, regista di Il bambino è il maestro (Francia 2017, 100’), per presentare il suo lavoro dedicato allo speciale metodo educativo ideato dalla pedagogista e neuropsichiatra Maria Montessori.

Appena distribuita in Italia grazie a Wanted Cinema, la pellicola esplora in forma di documentario il pensiero montessoriano, secondo cui l’educazione dovrebbe basarsi sull’indipendenza, sulla libertà di scelta del proprio percorso educativo (entro limiti codificati) e sul rispetto per il naturale sviluppo fisico, psicologico e sociale del bambino.

Dal 1907, quando aprì a Roma la prima “Casa del Bambino”, Maria Montessori ha dettato le regole di un metodo ormai diffusamente conosciuto e apprezzato in tutto il mondo. Il suo approccio educativo si propone di esaltare e alimentare incessantemente il desiderio di conoscenza di ogni bambino, promuovendone lo spirito umano dal punto di vista fisico, sociale, emozionale e cognitivo.

Le scuole montessoriane sono oggi sempre più numerose e per questo Alexandre Mourot ha voluto portare la sua macchina da presa nella più antica di Francia, dove ha incontrato bambini di un’età compresa dai 3 ai 6 anni, riscontrando gli eccellenti risultati ottenuti. I bimbi erano infatti felici, liberi di muoversi, come anche di lavorare da soli o in gruppo, tanto che loro stessi hanno guidato il regista durante tutto l’anno scolastico, mostrandogli la loro straordinaria autonomia e il valore di un’elevata autostima, semi destinati a costruire quella nuova società agognata da Maria Montessori.

Il bambino è il maestro sarà proiettato al Cinema Gabbiano in spettacolo unico mercoledì 16 ottobre, alle ore 21.15. Alexandre Mourot sarà presente in sala per introdurre la pellicola e discuterne poi con il pubblico interessato al termine della proiezione.

Per maggiori informazioni: www.gabbiano.senigallia.biz