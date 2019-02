Ha inizio domenica 17 febbraio la quinta edizione di “Teatro di Primavera”, la rassegna della domenica pomeriggio promossa dal Comune di Mirano, organizzata dall’associazione culturale “Il Portico-Teatro Club” nel Teatro Belvedere. Cinque appuntamenti tra febbraio e marzo, la domenica alle 16 per assistere a spettacoli adatti a tutti, in cui il protagonista resta quasi sempre Goldoni, portato in scena da compagnie amatoriali del territorio veneziano.

Si comincia proprio con “Una delle ultime sere di Carnovale” domenica 17 febbraio alle 16, della compagnia La Goldoniana, commedia scritta da Goldoni poco prima di partire per Parigi. In scena l’addio del disegnatore Anzoletto ai suoi fidati amici, che rappresenta l’addio dello stesso commediografo al pubblico di Venezia. Si prosegue poi domenica 24 febbraio con “Molto piacere” di Andrea Castelletti della compagnia Teatro Impiria, una commedia allo stesso tempo tragica e comica che mette in scena un “apparentemente normale” incontro tra due coppie di genitori i cui figli si sono picchiati al parco, che sfocia in realtà in un conflitto tra le maschere che ogni personaggio raffigura. Terzo e quarto appuntamento domenica 10 marzo e domenica 17 marzo ancora con Goldoni: “El Cavalier de Spirito” della compagnia Il Portico – Teatro Club e “Gelose di Garbo, Vedove e Locandiere” con regia di Eleonora Fuser, macchina scenica e maschere di Giorgio De Marchi. La prima, una commedia ambientata a Bologna, tratta di tematiche attuali come le paure dell’amore, le gelosie, le nevrosi e le indecisioni. La seconda, invece, racconta i grandi personaggi femminili attraverso i Mémoires. La conclusione, domenica 24 marzo con “Il Malato immaginario” messo in scena dalla compagnia La Bautta Fulvio Saoner, che ha scelto di dare una visione originale e vivace della nota commedia molièriana.

Il prezzo dei biglietti è pari a 6 euro, in vendita nei giorni di spettacolo dalle ore 15.

Ulteriori informazioni:

e-mail: cultura.turismo.sport@comune.mirano.ve.it

tel. Ufficio Cultura del Comune: 041.431028

organizzazione cell. 335.6330079.