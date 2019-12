In occasione di Miami Art Week 2019, la City of Miami Beach ha presentato Order of Importance, una monumentale installazione site specific dell’artista concettuale argentino Leandro Erlich. L’installazione giocosa e surreale di Erlich, a cura di Ximena Caminos, ripropone il traffico del 21° secolo mentre 66 sculture a grandezza naturale di auto e camion sono in fila in uno stand immaginario ancorate sul lungomare di Lincoln Road.

Famosa a livello internazionale per la combinazione di elementi di scultura, architettura e teatro e per colpire la visione naturale del pubblico sul mondo, l’installazione colossale di Erlich è l’opera più grande prodotta dall’artista fino ad oggi. Order of Importance è situato sulla riva del famoso lungomare di Miami Beach a Lincoln Road, a pochi passi dal Miami Beach Convention Center.

“Il cambiamento climatico e le sue conseguenze non sono più una questione di prospettiva o opinione. La crisi climatica è diventata un problema oggettivo che richiede soluzioni immediate. Come artista, sono in costante lotta per rendere le persone consapevoli di questa realtà, in particolare, dell’idea che non possiamo allontanarci dalle nostre responsabilità di proteggere il pianeta”, ha dichiarato Leandro Erlich.

La curatrice Ximena Caminos ha aggiunto: “Erlich ha una straordinaria capacità di incoraggiarci a fare una pausa e riflettere su come vediamo il mondo che ci circonda. Sfidando le nostre percezioni, il suo lavoro ci fa mettere in discussione la realtà. Oltre alla sua surreale bellezza e poesia, Order of Importance è come una Pompei contemporanea, che allude anche alla nostra fragile posizione nella grande tela universale. Interagisce con la crisi climatica che sta affrontando il mondo, in particolare l’innalzamento del livello del mare.”

“Oggi facciamo affidamento sulle nostre città per essere all’avanguardia dell’innovazione sociale, e la Città di Miami Beach, con il suo spirito inclusivo e innovativo, sta giocando un forte ruolo di guida nell’instillare l’urgenza in questa situazione”, ha affermato Brandi Reddick, Responsabile degli affari culturali della City di Miami Beach, che ha concluso: “considerata una destinazione internazionale per l’arte e la cultura, Miami Beach ha deciso di commissionare opere d’arte pubblicche che evochino un senso unico del luogo e coinvolgono i nostri residenti e visitatori. Order of Importance aggiunge l’eredità di Miami Beach come avanguardia per l’arte pubblica e integra l’investimento da 7 milioni di dollari recentemente completato al Miami Beach Convention Center.“