“Sogni di Grande Nord – Racconto di viaggio”: il primo podcast di Paolo Cognetti su Audible

Rispettare l’ambiente e avere cura del Pianeta sono da anni due imperativi imprescindibili su cui adeguare il nostro essere nel mondo. Siamo tutti consapevoli che non abbiamo un “Pianeta B” su cui fare affidamento, pertanto è necessario assumere stili di vita sostenibili e promuovere un diverso modo di guardare alla natura e alla Terra.

Per ispirare ed immaginare un nuovo rapporto, complesso, sostenibile e necessario con la Natura che ci ospita e ci stimola nella nostra costante ricerca di libertà, proprio in occasione della Giornata Mondiale della Terra, il 22 aprile è arrivato in esclusiva su Audible – società Amazon tra i maggiori player nella produzione e distribuzione di audio entertainment di qualità (audiolibri, podcast e serie audio) – “Sogni di Grande Nord – Racconto di Viaggio”, il primo podcast del Premio Strega Paolo Cognetti. Il podcast nasce dalla collaborazione tra Audible e Feltrinelli Audiopodcast per la produzione di contenuti audio originali e in esclusiva.

“Sogni di Grande Nord – Racconto di Viaggio” è una narrazione tutta in audio del viaggio che lo scrittore Paolo Cognetti, vincitore del Premio Strega 2017 con oltre 1.000.000 di copie vendute in oltre 39 paesi (450.000 solo in Italia), ha intrapreso seguendo le orme di Ernest Hemingway, Raymond Carver, H.D. Thoreau, Jack London, Alice Munro e altri maestri della letteratura americana. Dalle italianissime Alpi fino ad arrivare all’Alaska, lo scrittore si muove alla ricerca del Grande Nord, luogo utopico per eccellenza, estremo simbolo di libertà e purezza, tanto caro a Cognetti. Insieme a lui nel viaggio, le parole e i versi degli scrittori americani, e il suo fedele compagno di tante avventure, l’amico pittore e illustratore Nicola Magrin.

Nel podcast, uomo e natura si intrecciano in un racconto d’autore, dando vita a dei veri e propri viaggi nel viaggio. Tutto inizia quando Paolo Cognetti e Nicola Magrin con un aereo da Milano raggiungono Vancouver e da lì, con un camper, l’Alaska. Un percorso che fa da cornice e ne racchiude in sé diversi altri, in primis quello personale, durato oltre 20 anni, compiuto da Paolo Cognetti per arrivare alle radici del suo essere scrittore, che si conclude davanti al Magic Bus in cui Chris McCandless andò a vivere e trovò la morte, come raccontato nel libro e nell’omonimo film Into the wild.

I luoghi visitati richiamano alla memoria vicende biografiche, aneddoti, citazioni e suggestioni letterarie, storie e incontri inediti. In 7 puntate da 60 minuti le voci di Paolo Cognetti, Nicola Magrin, Giuseppe Russo (co-narratore) e Ludovica De Caro (voce letteraria) ci accompagnano alla scoperta di Raymond Carver, dei suoi luoghi e delle sue parole; nel Klondike di Jack London; sui laghi pescosi di trote di Ernest Hemingway e dentro la natura selvaggia di Thoreau.

“Io e Nicola [Magrin] abbiamo fatto più di 4.000 chilometri in camper, da Seattle ai piedi del monte Denali in Alaska passando per i territori canadesi della British Columbia e dello Yukon. Due amici, un lungo viaggio sulle tracce dei Maestri della letteratura americana, un abitacolo, i boschi che scorrono fuori dal finestrino. Questo podcast si potrebbe riassumere così. Credo sia come essere lì con noi mentre andiamo verso il Grande Nord”, spiega Paolo Cognetti.

“Sogni di Grande Nord” sarà anche un film documentario, in uscita nelle sale italiane alla riapertura della stagione cinematografica (la data ufficiale sarà comunicata su www.nexodigital.it), con il titolo Paolo Cognetti. Sogni di Grande Nord, scritto da Paolo Cognetti, Dario Acocella, Francesco Favale, diretto da Dario Acocella e prodotto da Samarcanda Film con Feltrinelli Real Cinema, Rai Cinema, con il sostegno della Film Commission valle d’Aosta. Sarà distribuito nei cinema italiani da Nexo Digital in collaborazione con i media partner Radio Deejay e MYmovies.it. Prima di arrivare nelle sale italiane, il documentario sarà ospite d’eccezione nella selezione in Concorso del Trento Film Festival (30 aprile – 9 maggio, online fino al 16 maggio), la più importante rassegna internazionale di cinema e culture di montagna giunta quest’anno alla 69a edizione, che ne proporrà l’anteprima italiana.

“Sogni di Grande Nord – Racconti di viaggio” è un podcast Audible Original di Paolo Cognetti. È prodotto da Feltrinelli Audiopodcast in esclusiva per Audible.it. Il podcast è disponibile dal 22 aprile 2021 solo su Audible.it.

