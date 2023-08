SaeedSaLa Biennale di Venezia rinnova con forza all’80. Mostra Internazionale

d’Arte Cinematografica la sua solidarietà verso le donne e gli uomini

del popolo iraniano che si battono per le loro libertà e contro la

repressione in atto, nonché verso i cineasti e artisti arrestati o

imprigionati.

Questo anche alla luce della recente condanna del regista Saeed Roustaee

a sei mesi di carcere, per la proiezione al Festival di Cannes nel 2022

del suo film Leila’s Brothers. Saeed Roustee aveva partecipato nel 2019

alla Mostra di Venezia in Orizzonti con Metri Shesho Nim (Sei metri e

mezzo).

Dopo le iniziative realizzate alla 79. Mostra 2022, in particolare col

flash-mob per il regista Jafar Panahi, la Biennale di Venezia organizza

quest’anno una nuova azione di solidarietà all’80 Mostra (30 agosto–9

settembre 2023), in collaborazione con l’Associazione democratica degli

Iraniani di Venezia.

I cineasti, gli artisti e altre personalità del mondo del cinema

presenti il 2 settembre al Lido saranno invitate a partecipare, alle ore

18.00, a un flash-mob sul red carpet del Palazzo del Cinema con lo scopo

di sensibilizzare i media, i governi e le organizzazioni umanitarie

mondiali sulla situazione del popolo iraniano.

Il flash-mob si terrà nel giorno della proiezione in Sala Darsena (ore

14) del film della sezione Orizzonti Tatami, di Guy Nattiv e Zar Amir

Ebrahimi, collaborazione fra un regista israeliano e un’attrice

iraniana, che firmano una co-regia che ricostruisce l’autentica vicenda

di una giovane lottatrice di judo, che le autorità iraniane vorrebbero

costringere a ritirarsi dalla competizione, per non dover combattere

contro un’atleta israeliana.

Partecipa a questa azione di solidarietà la sezione autonoma della

Mostra, le Giornate degli Autori, che presentano quale evento speciale

d’apertura, mercoledì 30 agosto (Sala Perla, ore 14) Aftab mishavad (The

Sun Will Rise) di Ayat Najafi. A Teheran nell’ottobre 2022 un gruppo

teatrale sta provando la commedia greca Lisistrata di Aristofane.

Durante la scena dell’assalto all’Acropoli conquistato dalle donne di

Atene, l’ensemble apprende di essere circondato dalle forze

anti-sommossa.

Anche il flash-mob di quest’anno a Venezia intende rappresentare la più

forte dimostrazione della massima solidarietà del mondo del cinema nei

confronti del popolo iraniano.