Un incontro sul giornalismo d’arte a Venezia apre al Fondaco Marcello un ciclo di appuntamenti a margine della mostra TOTEM

L’artista cinese multidisciplinare Wallace Chan e la nuova rivista online di arte contemporanea Art-Frame, organizzano un ciclo di quattro appuntamenti pubblici in occasione della mostra TOTEM, la personale dell’artista in programma fino al 23 ottobre al Fondaco Marcello di Venezia. Il ciclo di quattro conversazioni, due a giugno e due a settembre, è rivolto alle comunità locali di appassionati e studenti d’arte della città e si svolgerà sulla suggestiva terrazza del Fondaco Marcello.(Calle del Traghetto Cà Garzoni). Il 9 giugno 2022 dalle 18 alle 20 si parlerà de Il Giornalismo d’Arte oggi a Venezia Vecchi e Nuovi media. L’esempio di Art-Frame e VeneziaNews Modera Vera Mantengoli, (giornalista professionista) collabora con La Nuova Venezia, Repubblica, Robinson, D Intervengono Mariachiara Marzari, VeneziaNews (editor in chief), Francesca Fungher, Art-Frame (direttrice).

Il tema scelto per il primo appuntamento è l’influenza che la proliferazione di mostre sul territorio veneziano sta avendo sul giornalismo specializzato. In particolare, analizzando le diverse direzioni che le riviste ormai consolidate stanno prendendo per garantire l’adattamento ai nuovi ritmi della comunicazione, in dialogo con le più giovani realtà del giornalismo d’arte che invece stanno nascendo e si stanno affermando, soprattutto sul fronte digitale. Proprio nel 2022 Venezia è il fulcro dell’arte contemporanea: la Biennale Arte, appena inaugurata, ha portato in città centinaia di nuove mostre che attirano migliaia di visitatori da tutto il mondo. In che modo una scena artistica così attiva influenza il giornalismo d’arte? Un confronto tra una rivista affermata come VeneziaNews e una nuova webzine come Art-Frame può fornire interessanti spunti di riflessione. Il 23 giugno, sempre dalle 18 alle 20 si affronterà invece, in lingua inglese, il tema di grande attualità NFTs: Beginning or the End? Insieme al giornalista Giacomo Nicolella Maschietti, il curatore Filippo Lorenzin e l’artista HECK.

Le conversazioni di settembre, le cui date verranno presto annunciate, saranno invece rivolte principalmente agli studenti universitari e dedicate all’uso dei diversi materiali nella pratica artistica di Wallace Chan. In questo caso, gli incontri inizieranno con la visione del film di Javier Ideami, seguita da una visita guidata esclusiva alla mostra TOTEM del curatore James Putnam e da una sessione finale di domande.