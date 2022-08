Ritorna alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, per la sezione Orizzonti Extra al suo secondo anno, il premio da parte degli spettatori al miglior film, con il supporto del main sponsor della Mostra, Armani beauty.

Il Premio degli spettatori – Armani beauty sarà attribuito con una votazione a cui avranno diritto tutti gli spettatori dei nove film della sezione Orizzonti Extra, ovvero chi compererà il singolo biglietto, chi sarà abbonato all’intera sezione, e tutti gli accreditati che avranno richiesto un biglietto per i film della sezione stessa, limitatamente alla proiezione ufficiale di ciascun film in programma in Sala Giardino alle ore 21.00.

Ogni spettatore con diritto al voto riceverà una mail con un link individuale per esprimere la propria preferenza. Si potrà esprimere un voto da 1 a 10. Il link potrà essere utilizzato una sola volta, dopodiché non sarà più valido. Lo spettatore che riceverà il link di votazione, dovrà esprimere il proprio giudizio entro le ore 20.00 del giorno successivo alla proiezione ufficiale del film. Nel caso dell’ultimo film, in programma venerdì 9 settembre, la votazione dovrà essere effettuata entro le ore 13.00 di sabato 10 settembre.

Il Premio degli spettatori – Armani beauty sarà attribuito al film che avrà ottenuto la media più alta dei voti espressi. La consegna avrà luogo nel corso della cerimonia di premiazione finale, sabato 10 settembre in Sala Grande (Palazzo del Cinema, Lido di Venezia).

La sezione Orizzonti Extra, inserita nella Mostra a partire dall’anno scorso, si configura come un’estensione di Orizzonti, la sezione competitiva rivolta alle nuove tendenze del cinema mondiale, che nel corso degli anni ha contribuito a far conoscere e a lanciare autori oggi ampiamente affermati. Meno legata a criteri di formato e durata, Orizzonti Extra propone una selezione di opere senza vincoli di genere, durata e destinazione, purché superiori ai 60 minuti, con particolare attenzione per i film che si misurano con i generi e la produzione corrente, caratterizzati da intenti d’innovazione e di originalità creativa nel rapporto con il pubblico cui sono rivolti.

Le proiezioni dei film di Orizzonti Extra sono seguite da incontri del pubblico con i registi, autori e interpreti, condotti dalla scrittrice e autrice Chiara Tagliaferri.