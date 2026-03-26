

Le gallerie d’arte di Venezia dell’associazione Venice Galleries View sono liete di annunciare, dopo il successo dell’anno scorso, il Venice Gallery Weekend, che si terrà il 27, 28 e 29 marzo. Per tre giorni gallerie e project room apriranno le loro porte al pubblico con un calendario diffuso di mostre, incontri, inaugurazioni e visite guidate.



L’iniziativa prosegue con l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra il sistema dell’arte veneziano e i visitatori locali e internazionali, valorizzando la ricchezza e la diversità delle realtà presenti in città. Il mercato dell’arte si conferma oggi più che mai dinamico e in costante trasformazione risentendo anche dei cambiamenti geopolitici in atto. In un contesto che evolve rapidamente, emergono nuove energie e nuove visioni, mentre molte realtà scelgono di ridefinire la propria presenza, esplorando territori diversi e modalità alternative di esistenza.



Venezia, seppur accogliendo stimoli di rinnovamento, sceglie di resistere all’accelerazione smodata, proponendo ritmi lenti e progetti di comunità che rafforzano una mappa culturale coerente. Il percorso del Venice Gallery Weekend si snoderà attraverso vari sestieri della città

lagunare, offrendo l’occasione di viverla fuori dai circuiti museali tradizionali e di incontrare artisti, curatori e galleristi.

ITINERARIO PER SESTIERI

Venerdì 27 marzo: Dorsoduro – Giudecca*

Marignana Arte • Ncontemporary & Alessandro Casciaro Venezia • Patricia Low Contemporary

Sabato 28 marzo: San Marco – Castello*

10 & Zero Uno • 193 Gallery • Barbati Gallery • Caterina Tognon arte contemporanea • La Galleria Dorothea van der Koelen • Galleria Michela Rizzo • Victoria Miro Venice

Domenica 29 marzo: San Polo – Cannaregio

Marina Bastianello Gallery • Beatrice Burati Anderson Art Space & Gallery • Tommaso Calabro • Galerie Negropontes • Ikona Venezia



*La Galleria Alberta Pane, nella sua sede di Dorsoduro, è attualmente in fase di ristrutturazione e riaprirà al pubblico a inizio maggio. In occasione del Gallery Weekend, venerdì 27 e sabato 28 marzo, sarà presentato un evento speciale a Santa Croce. L’indirizzo esatto verrà comunicato previa registrazione.



Unico evento su invito del programma sarà quello di sabato 28 marzo. Tutte le gallerie partecipanti organizzeranno un cocktail presso Spazio Berlendis.



Il programma completo, con gli orari delle gallerie e le informazioni logistiche, è disponibile sul sito ufficiale: it.venicegalleriesview.com e sui canali social dedicati.

Il Venice Gallery Weekend è realizzato in media partnership con My Art Guides, su cui potrete trovare la localizzazione e descrizione di ciascuna galleria e un itinerario da seguire per ogni sestiere attraverso My Art Guides Global App.

L’evento ha il patrocinio del Comune di Venezia ed è aperto a tutti e gratuito.