È in arrivo la nuova serie originale Disney+ di National Geographic, con protagonista Will Smith in una straordinaria e unica avventura intorno al mondo per esplorare le più grandi meraviglie della Terra e rivelare i suoi segreti più nascosti.

Attraverso la serie in sei episodi prodotta dal regista visionario Darren Aronofsky, Protozoa Pictures, Nutopia di Jane Root e Westbrook Studios, Will viene guidato da esploratori professionisti in un viaggio sorprendente che lo porterà a conoscere da vicino alcuni degli spettacoli più emozionanti del pianeta – dai vulcani che eruttano in silenzio ai deserti che vanno oltre ogni immaginazione, fino a gruppi di animali caratterizzati dalla propria intelligenza.

Combinando una fotografia mozzafiato con la curiosità e l’entusiasmo senza limiti di Will Smith, questa serie epica è un viaggio emozionante e multisensoriale attraverso i luoghi più sconvolgenti della Terra.

La serie sarà disponibile dall’8 dicembre.