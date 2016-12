Al Goldoni di Venezia ‘Boing – l’arte di sorridere’

La compagnia veneziana Pantakin ritorna in scena al Teatro Goldoni con la rassegna Boing l’arte di sorridere. Emanuele Pasqualini, presidente di Pantakin e direttore artistico della manifestazione, ha ideato un breve viaggio nel multiforme mondo della comicità visuale nelle sue diverse declinazioni e contaminazioni.

Così prosegue la ricerca della Compagnia veneziana con tre imperdibili appuntamenti per tutta la famiglia in cui si alterneranno sul palcoscenico clown, attori, giocolieri, musicisti e maghi. Si apre il giorno dell’Epifania venerdì 6 gennaio alle 17.00 con la Compagnia Teatro Necessario di Parma con Nuova barberia. Acrobazie e musica dal vivo per un concerto di forbici e peruna sinfonia di rasoi e pettini. Non hanno un capello fuori posto questi tre barbieri che in un ora creano tutte le avventure possibili (e alcune impossibili) che possono accadere nel loro folle negozio.

Sabato7 gennaio alle 20.30 è la volta di Prestigiae, un evento speciale, una produzione di Pantakin creata apposta per il Teatro Goldoni e dedicata al mondo della magia. Tre maghi di livello internazionale porteranno i loro diversi stili e la loro simpatia sul palcoscenico. Conducono la serata l’attrice e performer Arianna Moro e Emanuele Pasqualini accompagnati al pianoforte dal Maestro Flavio Costa. La regia della serata è di Vito Lupo artista e prestigiatore di successo di New York, da quasi quarant’anni in scena e dietro le quinte dei più grandi show di magia in Italia che dirige la prima Scuola veneziana di Magia. Sulla scena un cast di artisti internazionali quali il Mago Shezan (Alexandre de Bastiani) che ha saputo fondere e creare un personale stile performativo mescolando fachirismo, magia, teatro e giocoleria, la compagnia Disguido composta da Guido Marini e Isabella Zanivan che combina umorismo, magia, cabaret e cinema, con uno stile elegante e unico, Ramon Hopman e la sua compagna nella vita e sulla scena Marlitt Werner che vengono direttamente dal più importante circo tedesco, il Roncalli.

Domenica 8 gennaio alle 17.00 chiude la rassegna la Compagnia Pantakin con FRAGILE DUO POETICOMICO un divertente e poetico viaggio attraverso un mondo fatto di scatole di ogni misura. Sul palcoscenico condotti dal regista olandese Ted Kajser, Emanuele Pasqualini, Flavio Costa e l’attore belga Benoit Roland.

