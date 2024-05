I vincitori del 33° Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina – FESCAAAL 2024

Sono stati annunciati nel corso della cerimonia di premiazione tenutasi oggi, sabato 11 maggio 2024, tutti i vincitori del 33° Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina. Il Festival si concluderà domani, domenica 12 maggio, con la proiezione in anteprima italiana di Noir Casablanca (Les Meutes) di Kamal Lazraq nelle sale italiane dal 6 giugno distribuito da Exit Media.

Al film SOME RAIN MUST FALL di Qiu Yang va il Premio Comune di Milano Miglior Lungometraggio “Finestre sul Mondo” (8.000 euro). Il Premio SNCCI al Miglior Film del Concorso Cortometraggi Africani (2.000 euro) va a DUSK di Awa Moctar Gueye. Il Premio SNCCI al Miglior Film del Concorso Extr’A (1.000 euro), offerto da Terre des Hommes va a SONG OF ALL END di Giovanni C. Lorusso. Il film più votato dal pubblico – Premio Città di Milano, è SUJO di Astrid Rondero e Fernanda Valdez.

I PREMI UFFICIALI:

CONCORSO LUNGOMETRAGGI “FINESTRE SUL MONDO”: La Giuria internazionale composta da Lav Diaz (Filippine) – Presidente , Ali Asgari (Iran) , Anastasia Plazzotta (Italia) assegna il PREMIO COMUNE DI MILANO come MIGLIOR FILM (8.000 euro) a SOME RAIN MUST FALL di Qiu Yang (Cina / USA / Francia).

Motivazione: Per la cristallina visione di una psiche in crisi, che trova forma nei personaggi, nella narrazione, nell’ambiente e nel tono del film. Per l’incisiva critica del regista all’abisso culturale che travolge una intera società. C’è una via d’uscita? Forse, ma è necessario prendere delle decisioni.

Menzioni speciali a EL VIENTO QUE ARRASA di Paula Hernández (Argentina / Uruguay), BAURYNA SALU di Askhat Kuchinchirekov (Kazakhstan).

CONCORSO CORTOMETRAGGI AFRICANI: La Giuria composta dai critici cinematografici Nicola Falcinella – Presidente, Ilaria Falcone, Simone Soranna, assegna il PREMIO SNCCI MIGLIOR CORTOMETRAGGIO AFRICANO (2.000 euro) a DUSK di Awa Moctar Gueye (Senegal).

Motivazione: Tra sogno, mistero e magia, una ragazzina mostra il suo coraggio sfidando gli adulti. Tramite una storia di giovanissimi che affrontano le paure e di emancipazione femminile, il film si fa portavoce di un cinema corposo, maturo e viscerale, in grado di unire la tradizione orale dell’Africa occidentale a un uso sapiente delle immagini.

Menzione speciale a I PROMISE YOU PARADISE di Morad Mostafa (Egitto/ Francia / Qatar).

CONCORSO EXTR’A: La giuria composta dai Critici Cinematografici Nicola Falcinella – Presidente, Ilaria Falcone, Simone Soranna, assegna il PREMIO DELLA CRITICA SNCCI (1.000 euro) offerto da Terre des Hommes a SONG OF ALL ENDS di Giovanni C. Lorusso (Italia / Francia / Libano).

Motivazione: Per aver saputo accordare il sentimento dolente del frastuono della tragedia e quello pacato della speranza che si ravviva in un film che da un fatto di cronaca e dal duro realismo diventa astratto, concettuale eppure toccante, con un tocco quasi magico. Il regista usa poco le parole e molto le ombre, ispirandosi dichiaratamente all’esempio di Pedro Costa, ma trovando una via del tutto personale per inabissare il pubblico in una visione ricca di spunti e stimoli.

Menzione Speciale a THE MEATSELLER di Margherita Giusti (Italia).

I PREMI SPECIALI:

PREMIO CITTÀ DI MILANO al film più votato dal pubblico SUJO di Astrid Rondero, Fernanda Valadez (Messico, USA, Francia).

PREMIO TERRE DES HOMMES ITALIA – Visioni future per il miglior film che promuove i diritti dell’infanzia e l’empowerment femminile THE GIFT di Dalmira Tilepbergen (Kyrgyzstan) e a LONELY di Michele Pennetta (Svizzera / Italia) per il miglior film del festival che promuove i diritti di bambini, bambine e adolescenti.

PREMIO CINIT – Cineforum italiano a MUNA di Warda Mohamed (Regno Unito) Il premio, che consiste nell’acquisizione dei diritti di distribuzione in Italia, è assegnato ad un cortometraggio africano con valore educativo.

PREMIO ACEC – Diocesi di Milano a THE GIFT di Dalmira Tilepbergen (Kyrgyzstan). Il premio consiste nell’acquisizione dei diritti di distribuzione in Italia ed è assegnato da una giuria ACEC a un lungometraggio in concorso.

PREMIO MULTIMEDIA SAN PAOLO / TELENOVA a DUSK di Awa Moctar Gueye (Senegal). Il premio consiste nell’acquisizione dei diritti di distribuzione HOME VIDEO per l’Italia di un cortometraggio africano.