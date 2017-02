Presentato in anteprima alla Berlinale 2017, recava sui manifesti un sottotitolo che non lascia scampo: “La sua ultima ora è arrivata”. Logan, il supereroe Marvel dal carattere ruvido come la sua barba ma dal cuore in fondo tenero come un agnellino, il guerriero che non grida ma ulula, che non brontola ma digrigna i denti, è arrivato al punto della vita in cui si fanno i conti con il destino. E che conti!

Ma raccontare la trama significherebbe spezzare allo spettatore gli incantesimi dei sorprendenti colpi di scena e delle mirabolanti gesta che si susseguono senza sosta. Infatti l’importante, più che la trama, sono le soluzioni tecnologiche escogitate per trasformare un fumetto o, se si vuole, un videogioco, in un avvincente turbinio di lame che scattano e si librano affilate nell’aria, mozzamenti di arti, battaglie tecnologiche e molto altro.

Devo ammettere che non sono mai stata una fan di Wolverine. Eppure, questo episodio tiene incollati alla poltrona anche eretici convinti. Sarà perché, accanto alle gesta mirabolanti, si vede un personaggio che sa anche avere comportamenti umani, anzi a volte teneri, umili, commoventi. Sarà il suo atteggiamento con gli alleati di sempre, il diafano Calibano e l’anziano patriarca professor Xavier. Ma soprattutto è per la scoperta di qualcosa di inatteso e sconvolgente che appartiene al passato, ma che inevitabilmente che si proietta nel futuro dei mutanti come lui.

Insomma: impeccabile tecnicamente, questo sigillo della saga non è certo molto più che una stupidaggine, ma è adorabile, irresistibile, emozionante.