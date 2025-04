24 FRAME FUTURE FILM FEST – I PREMIATI DELLA 25.A EDIZIONE

È calato il sipario sulla 25.a edizione del 24 Frame Future Film Festdi Bologna, dopo cinque giornate di eventi, proiezioni e talk dedicati al cinema di animazione, al gaming e alle arti mediali.

Noi di Nonsolocinema abbiamo partecipato alla Premiazione dei film e dei corti in concorso.

I vincitori sono stati scelti da Chiara Magri (direttrice artistica di Animazione per il Centro Sperimentale di Cinematografia di Torino), Erika Sciamanna (redattrice di Movieplayer.it) e Martina Sarritzu (fumettista).

Concorso Internazionale Lungometraggi

Miglior film è stato decretato The Great History of Western Philosophy (Aria Covamonas, Messico, 2025, anteprima italiana), per la sua folle creatività, l’ironia dissacrante e l’eccellente cura tecnica che unisce arte visiva e artigianato con ritmo travolgente. Il secondo premio è stato assegnato a (S)Kids (Lea Solis, Canada, 2024), per la sua originale fusione tra animazione e fumetto, l’energia musicale travolgente e la capacità di esprimere emozioni e disagio giovanile con ironia. Menzione Speciale a Clarice’s Dream (Fernando Gutiérrez e Guto Bicalho, Brasile, 2024).

Concorso Internazionale Cortometraggi

Miglior corto è invece Autokar (Sylwia Szkiłądź, Belgio, Francia, 2025), per l’estetica delicata e fantasiosa per restituire il punto di vista di una bambina che affronta da sola un lungo viaggio. Ad Autokar è stato assegnato anche Il Premio speciale ABABO (Giuria studenti Accademia di Belle Arti di Bologna), per l’originalità e la cura dell’animazione unitamente al messaggio che il film vuole trasmettere. Il secondo premio è andato a The Threshold (Walter Restelli, Italia, 2024), per la regia degna del miglior horror e uno stile visivo interessante dove la musica è parte integrante del racconto. Menzione speciale a Wander to Wonder (Nina Gantz, Paesi Bassi, 2024).

Concorso internazionale New Frontiers (in collaborazione con Cineca Visit Lab)

Il primo premio è stato assegnato a MAX Q (Joel Benjamin, USA, 2024, VR Game), seguito da Desastres de la Guerra (Victor Morales, USA, 2025, VR Game).

Concorso internazionale Serie

Primo premio a Woolly Woolly (Emmanuel Linderer, Canada, Francia, 2025), seguito da Desastres de la Guerra (Victor Morales, USA, 2025 – VR Game).

Hera Green Future Prize

Il premio per l’opera che meglio esprime una visione sostenibile e responsabile del futuro è stato conferito a Pig that Survived Foot-and-mouth Disease (Hur Bum-Wook, Corea del Sud, 2024) per lo stile visivo ambiguamente ibrido.

24 Frame riparte questo autunno (17-19 ottobre) a Modena.