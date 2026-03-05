A Mestre Nuzzo – De Biase con il nuovo spettacolo “Totalmente incompatibili”

Per la stagione 2025-2026 de “I Comici”, Corrado Nuzzo e Maria Di Biase arrivano al Teatro Toniolo di Mestre in doppia replica sabato 7 marzo (ore 21) e domenica 8 marzo (ore 16.30) con il nuovo spettacolo Totalmente incompatibili, di cui sono anche autori.

In scena due artisti , in disaccordo con il mondo e spesso tra loro, che da anni condividono vita privata e palcoscenico trasformando le proprie differenze — di carattere, di visione, di tutto — in materia prima per ridere del presente.

Una serata di comicità tagliente in cui Nuzzo e Di Biase cercheranno, insieme al pubblico, di codificare il presente e di ridere, per quanto possibile, dei disastri che vedono intorno a loro.

Con metodo empirico e sguardo impietoso, la coppia si concede il lusso di fermarsi un attimo: vittime come tutti dell’inciviltà digitale che semplifica, asseconda la pigrizia e indebolisce la memoria, sceglie di privilegiare l’analisi rispetto al giudizio. Troveranno un punto di accordo o resteranno totalmente incompatibili?.

Biglietti: platea € 40,00; galleria € 32,00

PREVENDITE: Biglietteria Teatro Toniolo e punti vendita circuito VIVATICKET

La biglietteria del Teatro Toniolo è aperta dal martedì alla domenica dalle ore 15:00 alle ore 19:00

VENDITA INTERNET: www.vivaticket.it