Ad Asolo (Tv) lezione-spettacolo dello scrittore e sceneggiatore Ermanno Cavazzoni

Continuano le presenze dei grandi maestri internazionali nel Percorso Triennale per Registi e Attori e nelle masterclass dell’Accademia Eleonora Duse – Centro Sperimentale di Cinema ed Arti Performative affiliata all’ITI (International Institute of Theater) e diretta dal regista e pedagogo internazionale Alessio Nardin.

Giovedì 5 marzo alle ore 21.00 a Palazzo Beltramini si inaugura il ciclo di momenti aperti anche alla cittadinanza, Gli incontri coi maestri, con una lezione-spettacolo di Ermanno Cavazzoni (scrittore pluri-premiato e sceneggiatore anche di Federico Fellini) dal titolo Storia di un’amicizia: sarà infatti presentato il suo ultimo romanzo candidato a diversi premi di prestigio e successivamente ci sarà un incontro con l’artista moderato dal direttore Alessio Nardin.

Ermanno Cavazzoni ha collaborato con Federico Fellini al soggetto e alla sceneggiatura del suo ultimo film La voce della Luna, ispirato dal romanzo Il poema dei lunatici, di Cavazzoni stesso. Insegna poetica e retorica all’Università di Bologna, dove è ricercatore confermato. È membro dell’OpLePo ed è stato co-direttore della rivista Il semplice e de Il Caffè illustrato. Nel 2007, insieme con alcuni amici (Gianni Celati, Ugo Cornia, Jean Talon) ha dato vita alla collana di narrativa “Compagnia Extra”. Come scrittore ha ricevuto molti riconoscimenti: Premio Bergamo con Il poema dei lunatici, 1987, finalista al Premio Bergamo nel 1999 con Cirenaica e Premio Campiello con La galassia dei dementi, nel 2018.

“Ho voluto la presenza di un artista ed amico come Ermanno all’interno dell’Accademia: lo ritengo essenziale ed indispensabile – spiega il direttore Alessio Nardin – Il suo approccio artistico è asintoticamente legato alla mia idealità di arte” Sulle sue attività con gli allievi dell’Accademia Cavazzoni stesso afferma: “Abbiamo lavorato in questi giorni intensamente con gli allievi del primo e secondo anno dell’Accademia Duse esplorando strumenti teorici e pratici della scrittura cinematografica: in particolar modo abbiamo provato ad indagare il meccanismo del mito nella scrittura cinematografica. È stato un vero piacere lavorare con questi allievi che si sentono autori della propria estetica, con la propria personalità e la propria singolarità.”

Per info sui prossimi incontri e sulle prossime masterclass e come accedervi consultare www.accademiaduse.it o scrivere a segreteria@accademiaduse.it