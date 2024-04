A Siracusa dal 12 al 14 aprile gli “Stati generali del cinema”

Sarà il Castello Maniace di Siracusa il teatro degli “Stati generali del Cinema”, tre giorni, dal 12 al 14 aprile, per discutere sul futuro del cinema, in Sicilia e nel Belpaese. Al centro della manifestazione vi saranno dibattiti, tavole rotonde e talk; tra gli argomenti prediletti tax credit, “cine-turismo” e l’espansione internazionale, con l’obiettivo di istituire e alimentare un centro di ricerca sulle dinamiche e sulle prospettive del settore audiovisivo.

Molti gli appuntamenti in programma: venerdì 12 aprile alle ore 15:30 il panel “Istituzioni – Un progetto industriale per il cinema e il turismo”: con uno specifico verticale “Turismo e cinema”, le istituzioni dialogheranno su potenzialità e criticità dell’audiovisivo, tenendo sempre in considerazione la legislazione in vigore e le sue possibili evoluzioni. Alle ore 18:30, invece, focus su “Credito d’imposta e debito di sistema, il tax credit tra sogno e realtà”: l’incontro si concentrerà su un confronto con i modelli stranieri, evidenziando pro e contro del credito d’imposta italiano. Sabato 13, alle ore 9:00, appuntamento con il panel “Regione e sentimento: le Film Commission, tra denominazione d’origine e indicazione globale”, alle ore 10:00, invece, “Distribuire, sì, per chi? Residuale, marginale o profittevole: l’evoluzione del theatrical in un mondo che cambia”. Alle 11:00 sarà il turno del panel “Produzione – Essere produttivi: scenari della produzione italiana, tra sfide internazionali, ambizioni globali e criticità nazionali”: i produttori enunceranno le difficoltà che il loro operato incontra, per focalizzarsi poi sulla domanda prevalente di prodotto nel contesto internazionale. Per la giornata conclusiva di domenica 14 aprile, alle ore 10:00 è previsto “Premi – Premio ergo sum: distinguere l’eccellenza o certificare i rapporti di forza, verso una regola aurea”: un panel dedicato al tema dei riconoscimenti. Parte del programma è dedicato agli eventi aperti al pubblico: venerdì 12 aprile alle 21:00 in Piazza Duomo ad Ortigia si terrà la proiezione della versione restaurata – a cura della Cineteca di Bologna – del film “Divorzio all’italiana” di Pietro Germi, mentre sabato 13, nelle medesime modalità, il concerto “Note a margine” di Nicola Piovani. Inoltre, durante tutta la durata dell’evento, presso le Cannoniere del Castello, saranno esposte tredici fotografie, realizzate durante le riprese dei film supportati dalla Sicilia Film Commission tra il 2022 e il 2024. Gli scatti provengono dalle seguenti pellicole: La stoccata vincente, Eterno visionario, Luka, I leoni di Sicilia, Il gattopardo, La primavera della mia vita, Santocielo e Una boccata d’aria.

Tutti i panel sono ad ingresso libero.

Gli “Stati generali del cinema” sono promossi e organizzati dalla Regione Siciliana, tramite l’assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, in collaborazione con il Ministero del Turismo ed Enit.