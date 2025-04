A Mestre incontro con Pier Lorenzo Pisano drammaturgo e regista

Pier Lorenzo Pisano, drammaturgo, scrittore e regista con diversi cortometraggi all’attivo , sarà a Mestre venerdì 2 maggio alle 18 nella Libreria Coop di Piazza Ferretto per dialogare con il critico teatrale Leonardo Mello sul suo libro Per il tuo bene. Semidei pubblicato da Einaudi, nella Collezione teatro, 2023. Letture di Ottavia Piccolo. Si tratta di due testi teatrali, uno dei quali, Semidei, è stato in scena dal 6 al 23 febbraio al Piccolo Teatro di Milano, di cui Pier Lorenzo Pisano è artista associato. Dopo aver intrapreso un percorso attoriale seguendo laboratori con Eimuntas Nekrošius e Anatolij Vasiliev, Pisano si specializza presso la Guildhall School Of Music and Drama (Londra), approfondendo il suo interesse per la scrittura con Michele Santeramo, Stefano Massini e Mark Ravenhill. È autore in residenza presso il New York Theater Workshop e il Royal Court Theatre di Londra. È artista accreditato nei progetti Fabulamundi Playwriting Europe – Playstorm, con il Teatro Stabile di Torino e Between Lands, progetto di Emilia Romagna Teatro. Il suo lavoro è stato presentato all’interno del programma del 72º Festival di Avignone, nel Forum des Nouvelles Écritures Dramatiques Européennes. .Ha vinto numerosi premi tra cui: il Premio Solinas ; il Premio Riccione “Pier Vittorio Tondelli”; il Premio Hystrio; il 56° Premio Riccione per il Teatro. I suoi testi teatrali sono tradotti in dodici lingue e rappresentati in teatri e festival europei. Si è anche diplomato come regista cinematografico presso il Centro sperimentale di cinematografia di Roma. Il suo cortometraggio d’esordio, Così in terra, è stato selezionato in concorso al 71º Festival di Cannes e in più di cinquanta festival internazionali. E’ autore del romanzo Il buio non fa paura, tra i finalisti del Premio Calvino 2020.