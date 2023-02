Torna a Treviso il progetto laboratoriale di teatro di cittadinanza curato dal regista Mattia Berto per il Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale. Sabato 25 e domenica 26 febbraio, al Teatro Mario Del Monaco, i trevigiani dai 18 anni in su avranno l’occasione di mettersi in gioco e ritrovare i loro luoghi del cuore. Due fine settimana (25>26 febbraio e 04>05 marzo) per prepararsi alla restituzione finale che si terrà domenica 5 marzo.

Come di consueto nei progetti condotti da Berto, sarà lo sguardo di chi abita ed ama Treviso a dar vita a una performance aperta alla cittadinanza in un luogo magico della città come l’isola della Pescheria. “Si tratta di un atto simbolico che vedrà i cittadini protagonisti con le loro storie dei luoghi che vivono e amano grazie a uno strumento senza tempo il Teatro”. Ancora una volta il teatro di cittadinanza condivide e anima le piazze, le strade e i luoghi che viviamo e chiede a chi lo incontra di raccontare e raccontarsi per costruire uno sguardo nuovo di collettività sul domani.