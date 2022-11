A Venezia presentata la stagione 2023 di Musikàmera

Numerose le novità per la settima stagione concertistica di Musikàmera in programma a Venezia dal 15 gennaio al 13 novembre 2023. Trentasei i concerti in cartellone pensati per esplorare il grande repertorio strumentale e vocale da camera dal Seicento al Novecento: saranno proposti due nella Sala Grande del Teatro La Fenice, uno al Teatro Malibran, dodici in doppio turno e nove in data singola alle Sale Apollinee del Teatro La Fenice. Da segnalare sicuramente, infatti, la presenza dell’Orchestra da Camera di Mantova, vincitrice nel 1997 del prestigioso “Premio Abbiati” assegnato dalla Critica Musicale Nazionale e il coinvolgimento dell’attrice, Milena Vukotic, che, in qualità di voce recitante, con il flautista Mario Ancillotti e il pianista Alessandro Marangoni (7-8 giugno) leggerà passi dalle lettere di Mozart e da poesie di Pierre Louÿs e Friedrich de la Motte Fouqué. In memoria di Peggy Finzi, recentemente scomparsa, è in programma un concerto-evento, nel corso del quale sarà assegnato un premio alla carriera al flautista veneziano Enzo Caroli (31 maggio), che sarà accompagnato da Anna Martignon. Il primo dei due concerti in Sala Grande vede protagonisti l’Orchestra da Camera di Mantova ovvero Andrea Lucchesini, Marco Rizzi e Simonide Briatore (17 marzo), il secondo è un recital della celebre pianista canadese Angela Hewitt (11 giugno). Il concerto al Teatro Malibran ha come interprete un’altra star, la brillante pianista Beatrice Rana (8 ottobre).

Fra gli interpreti impegnati nei concerti alle Sale Apollinee, tre pianisti di chiara fama: l’ucraina Valentina Lisitsa, il francese Michel Dalberto e Roberto Prosseda, che si esibirà con il pedal piano, strumento in voga nella prima metà dell’Ottocento. Tre i cantanti di spicco in programma: il giovane mezzosoprano francese Lea Desandre, che sarà accompagnata al liuto da Thomas Dunford; il rinomato tenore inglese Mark Padmore, che eseguirà Lieder di Schumann, Fauré e Hahn insieme alla pianista Imogen Cooper; il soprano veneto Silvia Frigato, accompagnata al piano da Aldo Orvieto. Altri solisti saranno il celebre violoncellista Enrico Dindo in duo con Pietro De Maria, la violinista tedesca Antje Weithaas, vincitrice del Concorso Kreisler di Graz nel 1987 e del Concorso Bach di Lipsia nel 1988, in duo con la violoncellista Marie Elisabeth Hecker; il flautista Mario Ancillotti in duo con Alessandro Marangoni, il violinista Davide Alogna con il pianista Enrico Pace e il Quartetto EOS, Francesca Torelli con musica per tiorba italiana e francese. Il programma nel suo complesso mira ad affrontare un arco cronologico e un panorama stilistico ampi e articolati, coinvolgendo un ventaglio di organici cameristici il più possibile esauriente. Dal 14 novembre: vendita abbonamenti alla Stagione 2023 in prelazione per abbonati 2022; dal 28 novembre: vendita nuovi abbonamenti; dal 12 dicembre: vendita biglietti per tutti i concerti.

Tutte le informazioni sui prezzi e sulle modalità di acquisto sono reperibili sul sito www.musikamera.org