Antonio Dikele Distefano debutta alla regia sceneggiando, con Massimo Vavassori, un film ispirato al suo romanzo Qui è riumasto autunno (Rizzoli, 2022).

Tito e Paco sono due fratelli cresciuti a Milano con lo stesso sogno: sfondare nel mondo del rap e farsi sentire attraverso la musica. Paco è un performer nato e Tito sa scrivere come nessun altro, sembrano destinati al successo ma l’ambizione, la vita e l’amore per la stessa donna metteranno alla prova il loro legame, in un’emozionante storia lunga tre decenni.

Dal 10 novembre su Prime Video (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) arriva Autumn Beat: “Questo film è importante perchè racconta Milano e una famiglia nera che cambia nel tempo. La musica e l’amore mi hanno sempre salvato nella vita” dichiara Antonio Dikele Distefano. “È stata un’esperienza fantastica, una prima volta per me e per gli attori che non ne avevano mai fatta una simile prima. Ringrazio Prime Video per la fiducia, perchè non è scontato. Perchè mi ha dato la possibilità di esprimermi senza impormi nulla, senza parlarmi di algoritmi e di necessità che non potevo capire. Il mio desiderio è di poter raccontare le storie che ho visto quando ero bambino e stavo seduto sul marciapiede fuori dal negozio di mia madre. Voglio che quelle persone possano un giorno accendere la televisione e pensare ‘In questo film mi sento rappresentato’. È un privilegio che io non ho mai avuto, se non guardando fuori dal Paese. Sono contento di far parte della famiglia di Prime Video perchè mi sento ascoltato davvero e perchè non hanno paura della mia voce e della mia storia”.

Autumn Beat è un buon film che prende ritmo strada facendo. Evita percorsi facili o prevedibili, e racconta con intelligenza la seconda generazione di neri italiani.

Il film vede la partecipazione di GuèPequeno, Ernia e Sfera Ebbasta. Le musiche sono di Federico Albanese.