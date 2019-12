Nella remota Islanda tutto appare immobile e immutabile nello scorrere del tempo e delle stagioni: così sembrano indicare i primi fotogrammi di questo film. Ma quando qualcosa si muove, è subito travolgente come l’eruzione di un vulcano, altro simbolo dell’isola, lontano, nello sfondo.

Ingimundur è un signore di mezza età dice si definisce uomo, padre, nonno, poliziotto e vedovo: in effetti la vicenda lo riprende in ognuna di queste attitudini, uomo ancora aitante, padre disponibile, nonno premuroso della piccola Salka, poliziotto al momento in congedo e vedovo pieno di inquietudini per la perdita così improvvisa della moglie, precipitata con l’auto da una altissima scarpata. Tanto turbato da essere in cura , paziente alquanto recalcitrante, di un noioso psicologo che tenta di fargli elaborare il lutto: “Hai mai pianto, ti sei sfogato, hai urlato?” – gli chiede il terapista.

Sarà invece ciò che trova tra gli oggetti appartenuti alla defunta che scatenerà nell’uomo una reazione a catena che scioglierà i nodi del suo animo. Un percorso però disseminato di eccessi e violenza.

Molto intensa la recitazione di Ingvar Sigurðsson (Ingimundur) e di Ida Mekkín Hlynsdóttir, la perspicace nipotina Salka. L’incredibile paesaggio islandese fa da straordinario sfondo naturale alla quotidianità e ai turbamenti del maturo vedovo.

Questo dramma “noir” è il secondo lungometraggio del trentacinquenne islandese Hlynur Pálmason, che si era imposto a Locarno nel 2017 con il suo primo lungometraggio, Winter Brothers. La giuria del 37° Torino Film Festival ha assegnato nel 2019 a questa pellicola il premio per il miglior film, ancora una volta un film del nord Europa, come nel 2018 è stato per il danese – svedese “Il colpevole” di Gustav Möller.