Ad Asolo il primo Festival della Maschera con gli allievi – attori dell’Accademia Eleonora Duse

Ad Asolo nasce il Festival Internazionale della Maschera ideato dal maestro Alessio Nardin, direttore dell’“Accademia Eleonora Duse – Centro Sperimentale di Cinema ed Arti Performative” con il sostegno del Comune e la collaborazione di ProLoco e di una folta schiera di commercianti del centro storico di Asolo.<> Nella loggia Cornaro sarà allestito un palchetto di Commedia dell’Arte dove si svolgeranno più spettacoli comici con le maschere della tradizione affidate all’interpretazione dei giovani allievi-attori dell’Accademia Duse, dove l’attività prosegue. Continuano , infatti, le presenze dei grandi maestri internazionali nel Percorso Triennale per Registi e Attori e nelle masterclass di Alta Formazione: in questi giorni, infatti, il regista Mario Biagini, già stretto collaboratore di Jerzy Grotowski e membro per tantissimi anni del Grotowski work-center di Pontedera, guida il lavoro sul canto corale e coreutico con gli allievi del I anno dell’Accademia ”.

Inoltre in questi giorni gli allievi del II anno sono impegnati con Nardin in un intenso lavoro sulla maschera che li porterà ad essere tra i protagonisti della I Edizione del Festival Internazionale della Maschera di Asolo, occasione unica per trascorrere una domenica alternativa ed originale da vivere e condividere in allegria e spensieratezza per adulti e bambini.